Axel Kicillof reúne a intendentes tras el mensaje de Cristina Kirchner y en medio de tensiones internas del peronismo bonaerense

Mientras la expresidenta atribuyó la derrota al "error político" por desdoblar la elección, el entorno del gobernador y varios jefes comunales respaldan la decisión y le exigen al peronismo dejar las internas de lado para "construir una alternativa sólida" frente al gobierno de Javier Milei.

Axel Kicillof encabezará una reunión con su fuerza política, el Movimiento Derecho al Futuro.

La publicación de Cristina Kirchner cuestionando el desdoblamiento electoral que dispuso Axel Kicillof no generó sorpresa dentro del gobierno bonaerense, que este viernes se prepara para un encuentro con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Plata, en medio de fuertes divisiones internas del peronismo provincial.

En su mensaje, la expresidenta señaló que la derrota en la provincia de Buenos Aires del domingo pasado se debió a un “error político” por por el desdoblamiento electoral, decisión que -según recordó- había cuestionado públicamente meses atrás. dividir las elecciones, decisión que, según afirmó, había advertido públicamente en abril. Al mismo tiempo, volvió a subrayar la importancia de la unidad del peronismo y pidió mantener “cabeza, corazón y mucho coraje”.

cristina kicillof.jpg Otros tiempos: Axel Kicillof y Cristina Kirchner. En el entorno del gobernador evitaron polemizar con la líder del Partido Justicialista nacional. Calificaron la publicación como un gesto que no modifica la relación con CFK ni con La Cámpora. “No causó sorpresa”, aseguraron, y remarcaron la idea planteada ayer por el gobernador en una entrevista con Radio 10: "Es necesario dejar de lado las diferencias internas, porque la derecha busca dividir al peronismo, y lo que exige este momento histórico es construir una alternativa sólida frente al gobierno de Javier Milei", apuntaron.

La reunión del MDF prevista para hoy buscará analizar los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, definir prioridades de gestión de aquí a fin de año y coordinar acciones políticas.

El balance La lectura que hacen en el gobierno provincial difiere del planteado por la dos veces presidenta. Analizan que, pese a la caída frente a La Libertad Avanza, el peronismo mantuvo un nivel de votación similar al de las elecciones del 7 septiembre, y el desdoblamiento electoral permitió “asentar el poder territorial” de la provincia, ganar legisladores provinciales y concejales en los municipios.

Varios intendentes aprovecharon la coyuntura para respaldar a Kicillof y cuestionar la estrategia nacional ideada por el kirchnerismo para los comicios del domingo pasado. Mario Secco, de Ensenada, aseguró que “nunca un gobernador puso tanto en valor a los intendentes” y defendió la decisión del desdoblamiento. Gastón Granados, de Ezeiza, destacó la falta de “representatividad territorial” en las listas de diputados nacionales, mientras que Ricardo Alessandro, de Salto, criticó públicamente a La Cámpora y a Cristina Kirchner. Axel Kicillof Movimiento Derecho al Futuro MDF Acto 17 de octubre Aunque algunos jefes comunales promueven un mayor distanciamiento del kirchnerismo, en el círculo de Kicillof aseguran que el gobernador no planea explicitar esa ruptura. La prioridad, insisten, seguirá centrada en la gestión: avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento “para afrontar vencimientos, pagar salarios, reforzar la seguridad y sostener la obra pública”.