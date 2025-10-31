Río de Janeiro: familiares de las víctimas marchan para exigir justicia tras la masacre







Las familias de los jóvenes asesinados en la favela de Penha volvieron a reclamar la entrega de los cuerpos y la renuncia del gobernador Claudio Castro. Las fuerzas de seguridad respondieron con represión.

Las familias de las víctimas marcharon por las calles de Río de Janeiro para exigir justicia por la masacre en Penha, mientras el gobierno de Claudio Castro enfrenta fuertes cuestionamientos por la violencia policial. Reuters

A tres días de la masacre de Río de Janeiro, familiares de las víctimas realizaron nuevas marchas y protestas en las afueras de la favela Penha, epicentro de la llamada “Operación Contención”, el operativo policial que dejó más de 120 muertos y se convirtió en el episodio más sangriento de la historia reciente de Brasil.

La cobertura especial de C5N en la ciudad carioca documentó el drama humanitario que persiste tras el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el Comando Vermelho, la principal organización narco del país. Los manifestantes exigen justicia y la renuncia del gobernador bolsonarista Cláudio Castro, a quien acusan de haber impulsado una acción “indiscriminada” contra las comunidades más vulnerables.

Según reconstruyeron desde el medio, la estrategia policial consistió en infiltrar las favelas y cerrar los accesos con agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), impidiendo la huida de los sospechosos a través del bosque conocido como Mata da Pedreira. En esa zona se habrían registrado los enfrentamientos más violentos y presuntos actos de tortura y ejecuciones, denunciados por vecinos que acudieron a rescatar los cuerpos en las primeras horas del miércoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1984334738182848798?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1984334738182848798%7Ctwgr%5E88ae1c714f1a06787fd34b5686c88e82e62cb485%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fbrasil-masacre-rio-de-janeiro-protestas-familiares-favelas-viernes-31-octubre-2025&partner=&hide_thread=false Los familiares de las víctimas piden justicia



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/c48XbHXIAM — C5N (@C5N) October 31, 2025 Uno de los residentes, de 25 años, relató a la Agência Brasil que intentó ingresar de madrugada para asistir a las víctimas, pero que la policía bloqueó los accesos e intimidó a quienes buscaban ayudar.

Represión frente a la morgue judicial Este viernes, unas 20 mujeres se concentraron frente a la morgue de Río de Janeiro para exigir la entrega de los cuerpos de sus familiares, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 30 años. La manifestación fue reprimida con palos y gas lacrimógeno por la Policía Militar, que intentó despejar la avenida donde se realizaba el reclamo.

“Ya pasaron tres días. Solo queremos identificarlos y llevarlos a nuestras casas. Estamos cansadas”, expresó una de las mujeres ante Adrián Salonia durante la cobertura de C5N. En el lugar también se hicieron presentes dirigentes políticos y defensores de derechos humanos. El diputado Reimont Luiz Otoni, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, denunció que el operativo ordenado por el gobernador Castro “fue una masacre sin precedentes, con más de 150 víctimas fatales, de las cuales solo se entregaron 60 cuerpos”. Una de las madres relató el horror con crudeza: “Le cortaron la cabeza a mi hijo de 19 años y la exhibieron como un trofeo”, denunció entre lágrimas. Mientras tanto, los cuerpos de los cuatro policías fallecidos durante el operativo ya fueron entregados a sus familias y velados en ceremonias oficiales.