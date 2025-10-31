La compra de dólar ahorro rozó los u$s6.900 millones en septiembre y alcanzó un nuevo récord histórico Por Santiago Reina







El salto se dio a la par de una liquidación récord del agro, en medio de una fuerte inestabilidad financiera, debido a la poca credibilidad en el esquema cambiario.

La compra de dólar para atesoramiento se disparó en septiembre.

En septiembre la compra neta de dólar ahorro por parte de "personas humanas" alcanzó un récord histórico de u$s6.890 millones, en un mes en el cual también hubo una liquidación del agro inédita. La poca credibilidad en el esquema cambiario y el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses generó una fuerte volatilidad en el mercado de cambios, la cual se espera que se reduzca a partir de la victoria del Gobierno en los comicios nacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así lo reflejó el Banco Central (BCRA) en su informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. De acuerdo con sus datos, la compra bruta de billetes "sin fines específicos" representó unos u$s5.080 millones, lo cual implicó un salto mensual de casi 110%.

En paralelo, la autoridad monetaria reportó que fueron u$s2.553 millones las divisas que se adquirieron bajo la categoría de "otras inversiones". Este componente refleja las compras realizadas contra cuentas en el exterior, que eran las que estaban generando un "rulo" mediante posteriores ventas en el CCL. Sobre este tema, vale subrayar que el Gobierno restableció durante septiembre las denominadas "restricciones cruzadas", que desde entonces impiden a quienes compran al tipo de cambio oficial, vender en los financieros durante 90 días.

Asimismo, la venta bruta de billetes y divisas por parte de personas fue de unos u$s743 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,8 millones de individuos compraron billetes (máximo desde 2020), mientras que unos 890.000 vendieron.

Esto transformó a la Formación de Activos Externos (FAE) en el principal grifo de salida de divisas del sistema. Otros componentes con importante saldo negativo fueron la deuda pública (-u$s1.164 millones, principalmente por pagos de capital e intereses a organismos internacionales excluyendo al FMI) y el déficit en el intercambio comercial de servicios (-u$s1.001 millones, de los cuales u$s-588 millones correspondieron al turismo).

No menor es el hecho de que en septiembre también fue récord la liquidación de exportaciones a raíz de la decisión del Gobierno de volver a quitar retenciones de manera temporal. Esto generó que, en apenas un par de jornadas, el agro complete el tope de u$s7.000 millones que establecía la norma.

Temas Dólar

BCRA