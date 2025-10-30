Javier Milei recibe a Mauricio Macri luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza







Tras un breve contacto telefónico, el Presidente prepara encuentro con el jefe del PRO para este viernes.

Javier Milei se prepara para los reclamos de Mauricio Macri pero por ahora no le abre el gabinete.

Con un bloque disminuido en el Congreso tras las elecciones y con un partido vaciado por La Libertad Avanza, Mauricio Macri exhibió en la previa a su reunión con Javier Milei en Olivos algo del poder de daño que conserva frente a la Casa Rosada: la posibilidad de presentar un candidato presidencial del PRO en 2027 con algún potencial de fracturar el electorado anti peronista.

Al menos eso afirmó un solitario Macri en Chile, donde expuso en el marco de un seminario organizado por BICE Corp. El jefe del PRO viene de sufrir el vacío político que le propinó no sólo La Libertad Avanza de Karina Milei, al borrar al partido amarillo de la alianza electoral en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires y digital las candidaturas de las listas, sino también la propia dirigencia macrista que huyó en estampida a cobijarse en la boleta libertaria.

Macri es el presidente de un partido residual que ya casi no controla pero que conserva poder de daño. Los gobernadores del PRO no le responden: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) fue en alianza con La Libertad Avanza en su provincia y tiene terminal directa con la Casa Rosada. Ignacio Torres de Chubut enfrentó a Milei en y apuesta a Provincias Unidas. En los territorios, los intendentes hacen su propio juego y en el Congreso perdió representación parlamentaria en las elecciones del domingo pasado.

El vacío del PRO Frente a ese panorama desolador, Macri salió a exhibir su poder de daño en la previa a la reunión que mantendría con Milei este viernes en Olivos luego de un breve contacto telefónico luego del triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas de este domingo. “El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, fue el mensaje de Macri en Chile para condicionar a Milei en la previa de su encuentro con el Presidente.

Sin éxito hasta ahora, el jefe del PRO reclama cargos en el gabinete y tenia expectativas de que su partido se quedar con la Cancillería tras la renuncia de Gerardo Werthein pero Milei optó por un soldado propio y designó a Pablo Quirno. En Seguridad, Patricia Bullrich seria reemplazada por su mano derecha dentro del ministerio, Alejandra Monteoliva mientras que en Defensa la salida de Luis Petri abre un interrogante sobre su sucesor.

Mensaje a Javier Milei Macri tambien le reclamó a Milei desde Chile “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización”, todas medidas que no adoptó cuando fue Presidente en la gestión Cambiemos pero que ahora le reclama al actual jefe de Estado. "Había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad", se quejó el ex presidente desde el país vecino. Es que en el festejo de este domingo, Javier Milei exhibió sus dos trofeos electorales sobre el escenario del búnker de La Libertad Avanza: Diego Santilli, protagonista de una proeza electoral en la provincia de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, el símbolo de una aplastante victoria en la Ciudad. La Libertad Avanza ya no depende del macrismo ni siquiera para blindar los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados donde a partir del triunfo electoral de este domingo trepa a un bloque propio del 93 legisladores nacionales, por encima del tercio necesario para resistir cualquier insistencia de la oposición en el recinto.