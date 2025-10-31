Manuel Adorni agradeció su designación como jefe de Gabinete y prometió "profundizar las reformas estructurales"

El portavoz presidencial confirmó su nombramiento a través de las redes sociales y destacó la confianza de Javier y Karina Milei.

Manuel Adorni confirmó su designación como jefe de Gabinete a través de las redes sociales y agradeció a Javier y Karina Milei por la confianza.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes su designación como jefe de Gabinete de Ministros , en reemplazo de Guillermo Francos , y aseguró que la nueva etapa del Gobierno tendrá como eje “profundizar las reformas estructurales” impulsadas por el presidente Javier Milei .

“ Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad ”, expresó Adorni en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El funcionario también manifestó su reconocimiento a Guillermo Francos , a quien reemplazará a partir del lunes, y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , por “la confianza y el apoyo permanente”. Cerró su mensaje con una frase habitual en la liturgia libertaria: “ Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen ”.

Además de la baja de Francos, hubo más cambios en el Gobierno: el ministro del Interior Lisandro Catalán renunció a su cargo , mientras que Javier Lanari asumirá como secretario de Comunicación, luego de desempeñarse como Subsecretario.

Tal como lo anticipó Ámbito , el Gobierno concretó dos importantes cambios en el Gabinete antes del fin de semana: Guillermo Francos dejó su cargo como jefe de Gabinete y será reemplazado por Manuel Adorni, quien continuará siendo portavoz presidencial en simultáneo .

La última actividad oficial de los exfuncionarios fue convocar a los gobernadores a reunión este mismo jueves, en busca de consensos para conseguir respaldos en el Congreso. Allí alcanzaron una foto robusta con la presencia de representantes de 20 de los 24 distritos nacionales. Los únicos exceptuados fueron los mandatarios peronistas más opositores.

Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Francos oficializó su renuncia por redes sociales, en donde explicó que su salida se debe a "los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional" y señaló que su objetivo es que la gestión "pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales".

Lisandro Catalán también renunció al Ministerio del Interior

"Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", anunció Catalán en su cuenta de la red social X.

Sin dar explicaciones de su renuncia, Catalán agradeció al Presidente la posibilidad de ocupar el cargo de ministro del Interior y anticipó que seguirá a disposición para lo que necesite. "Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", escribió.

Señor presidente de la Nación.



Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción.



Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025

Catalán es un hombre de máxima confianza de Francos. Hace años que lo acompaña en diferentes cargos y lo hizo cuando se sumó al gobierno libertario. Su momento de mayor exposición política ocurrió tras la derrota electoral del 7 de septiembre. Tras la paliza en contra, el Gobierno decidió ascender la secretaría del Interior, que ocupaba Catalán, a ministerio con el objetivo de mejorar la relación con los gobernadores, que en entonces se complicaba cada vez más.