Guillermo Francos se hizo eco de los rumores de su salida y presentó su renuncia: Manuel Adorni será su reemplazante

El funcionario justificó su decisión por los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete". También se fue Lisandro Catalán del ministerio del Interior.

Adorni no ocupará su banca en la Legislatura y asumirá el lunes como jefe de Gabinete.

Tal como lo anticipó Ámbito , el Gobierno concretó dos importantes cambios en el Gabinete antes del fin de semana: Guillermo Francos dejó su cargo como jefe de Gabinete y será reemplazado por Manuel Adorni, quien continuará siendo portavoz presidencial en simultáneo . Minutos después, también se oficializó la salida de Lisandro Catalán , principal funcionario allegado a Francos y que había asumido en septiembre de este año como ministro del Interior . Tampoco seguirá como secretario de Estrategia Nacional José Luis Vila , uno de los candidatos a ser titular del Servicio de Inteligencia. Javier Milei ya les aceptó las renuncias.

La última actividad oficial de los exfuncionarios fue convocar a los gobernadores a reunión este mismo jueves , en busca de consensos para conseguir respaldos en el Congreso. Allí alcanzaron una foto robusta con la presencia de representantes de 20 de los 24 distritos nacionales . Los únicos exceptuados fueron los mandatarios peronistas más opositores.

Tanto Francos como Catalán oficiaban de mediadores para los objetivos del Gobierno de corto plazo: la sanción del Presupuesto 2026 y la reforma laboral . Aunque desde Casa Rosada se valoraba su capacidad de diálogo, desde las provincias ya apuntaban a ambos dirigentes como interlocutores sin capacidad de incidencia. Consultados por Ámbito, gobernadores de dos distritos aseguraron no conocer que se iba a oficializar la medida.

Guillermo Francos oficializó su renuncia por redes sociales, en donde explicó que su salida se debe a "los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional " y señaló que su objetivo es que la gestión "pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales".

El próximo lunes, según oficializó la Oficina del Presidente de la Nación , asumirá Manuel Adorni como su reemplazo . El actual portavoz presidencial fue electo como legislador porteño, ganando las elecciones en mayo en la ciudad de Buenos Aires con 30,1% de los votos. Finalmente, no asumirá su banca . Adorni no dejará de ser portavoz presidencial y mantendrá a Javier Lanari como secretario.

Los gobernadores reunidos con Javier Milei en la Casa Rosada, sin la presencia de Francos ni Catalán.

Desde el Gobierno, y también a través de redes sociales, oficializaron que Javier Milei aceptó la renuncia de Francos, a quien le agradecieron "por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas". Asimismo, justificaron el cambio por Adorni a "la necesidad de renovar el diálogo política" para "las reformas estructurales que el país necesita".

La renuncia de Lisandro Catalán

Minutos después de la renuncia de Guillermo Francos, Lisandro Catalán, también anunció que deja el cargo de ministro del Interior. Ambas bajas se da en el contexto de los cambios que pone en marcha el presidente Javier Milei luego de la victoria electoral del domingo.

"Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción", anunció Catalán en su cuenta de la red social X.

Sin dar explicaciones de su renuncia, Catalán agradeció al Presidente la posibilidad de ocupar el cargo de ministro del Interior y anticipó que seguirá a disposición para lo que necesite. "Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", escribió