Independiente publicó un video sobre los incidentes contra la Universidad de Chile: "Uno de los días más tristes de la historia del sudamericano"

El club de avellaneda compartió un resumen con las imágenes de lo sucedido, junto a una reflexión. Por el momento, la Conmebol no se expidió sobre las sanciones que tendrán ambas instituciones luego de lo sucedido durante el encuentro.

El Club Atlético Independiente de Avellaneda compartió a través de sus redes sociales un video en el que resumió los violentos hechos que ocurrieron durante el partido de vuelta frente a la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El encuentro debió ser cancelado y el organismo rector del futbol regional revisa todo el material - junto a los descargos de los clubes - para emitir su dictamen sobre las sanciones.

Desde Independiente calificaron lo ocurrido como "uno de los días más tristes de la historia del fútbol argentino y sudamericano".

Lo sucedido el pasado miércoles en el Estadio Libertadores de América dejó violentas imágenes que serán difíciles de olvidar para los fanáticos del fútbol. En detalle, los desmanes tuvieron un saldo de más de 100 detenidos, casi un centenar de heridos - uno de ellos aún en terapia intensiva, con pronóstico favorable -, un partido cancelado y un conflicto que escaló hasta las más altas esferas gubernamentales de Argentina y Chile.

Tras lo ocurrido, y en medio de un conflicto que tuvo sus coletazos días después, el Club Atlético de Avellaneda - presidido por el excandidato a gobernador bonaerense por el PRO, Nestor Grindetti - publicó un video en el que realizó un descargo y una reflexión sobre lo sucedido.

"El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros de la historia del fútbol argentino y continental . Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir", relata una voz en off sobre imágenes de las agresiones.

Según la visión de club de Avellaneda, "los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó". En este sentido, Independiente denunciaron que los hinchas visitantes "destruyeron las cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas".

"Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente. El estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes", agregaron

El relato remarcó que Independiente "solicitó la suspensión del encuentro" durante el primer tiempo, cuando comenzaron las agresiones de la parcialidad visitante. "Independiente quedó solo como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas", acusó el video.

Sobre el final del video, desde Independiente reflexionaron: "A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo".

Gabriel Boric confirmó que los hinchas de Independiente que agredieron a los chilenos serán imputados por "intento de homicidio"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que los simpatizantes de Independiente que atacaron a hinchas chilenos serán procesados bajo la figura de "intento de homicidio". El mandatario comunicó la decisión tras mantener un diálogo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien señaló como clave para "identificar" a los responsables.

El mensaje lo difundió a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde además expresó su reconocimiento "a las autoridades argentinas". El pronunciamiento se dio en el marco de la tensión generada por el frustrado encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, que terminó con varios heridos de gravedad.

independiente estadio Así quedó el sector visitante en el Estadio Libertadores de América.

"Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han a identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio", señaló Boric.

En la misma publicación, agregó: "Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar".

Por el momento, el jefe de Estado chileno evitó pronunciarse sobre los próximos pasos en la causa que involucra a los 104 hinchas de la U. de Chile que recuperaron la libertad.