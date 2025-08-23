La infusión llena de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias que además tiene un efecto calmante y es tendencia en 2025







Este té es ideal para cortar momentos de estrés y ansiedad por su efecto tranquilizante y también ofrece otros múltiples beneficios para tu salud.

Las principales propiedades del te de melisa y por qué deberías incorporarla a tu lista.

Las infusiones de hierbas naturales son conocidas por tener beneficios para la salud humana. Desde calmantes hasta digestivas, existe un amplio espectro de posibilidades y propiedades curativas que logran hacer que no tengamos que recurrir a pastillas para absolutamente todo.

La melisa es una de esas infusiones que se pueden considerar mágicas por la inmensa cantidad de beneficios que ofrece a quien la consume. Desde ayudar a calmar el sistema nervioso hasta aportar a una buena salud cardiovascular, esta hierba tiene mucho para ofrecer si la incorporas en tu repertorio de infusiones.

Infusión hinchazón.jpg Las propiedades del té de melisa La infusión de melisa tiene múltiples propiedades. Una de las más destacadas es la reducción de la ansiedad, hay múltiples estudios que afirman que puede ayudar a aliviar la tensión y el estrés. Además, también promueve un sueño más saludable y reparador por sus propiedades relajantes. Por otro lado, también ayuda a mejorar la memoria y la función cerebral.

Pero sus beneficios no se quedan solo en el sistema nervioso, sino que también ayuda con la indigestión y la hinchazón digestiva. Además, también posee propiedades antivirales que resultan particularmente útiles contra ciertos virus.

Promueve una buena salud cardiovascular, regulando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También posee propiedades antibacterianas, por lo que ayuda a conversar una buena salud bucal. Por otro lado, su efecto calmante y sus componentes antinflamatorios ayudan con los síntomas del síndrome premenstrual (PMS).

Cómo preparar el té de melisa Para preparar un buen té de melisa, la receta es sencilla: Pone el agua a hervir y prepara la taza. Una vez esté lista, pone el agua en la taza y agregá una cucharada de hojas de melisa, preferiblemente en un infusor. De tener saquito, agregar el saquito. Deja infusionar entre 5 y 10 minutos. Se recomienda endulzar con miel o agregar un poco de limón para resaltar su sabor cítrico. Cómo se recomienda consumirlo Expertos aconsejan tomar una taza de te de melisa para cortar con momentos de estrés o antes de ir a dormir para preparar el cuerpo y la mente.

