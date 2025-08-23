El sorteo del Brinco del domingo 24 de agosto de 2025 tendrá uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas. También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Quini 6 y el Telekino.
Brinco: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 24 de agosto
Se realiza un nuevo sorteo del Brinco, como todos los domingos a las 21. Enterate qué sale y cómo se juega.
-
Telekino: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 24 de agosto
-
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 23 de agosto
El próximo sorteo 1316, siempre los días domingos, tendrá un pozo súper millonario, que rondará en los $8650.000.000. Se sorteará a las 21
Números del sorteo del Brinco del 17 de agosto
- TRADICIONAL
09 - 11 - 17 - 18 - 25 - 30
- BRINCO JUNIOR
00 - 04 - 23 - 25 - 30 - 37
Ganadores del sorteo del Brinco
TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $836.268.430,03
TRADICIONAL 2º premio, 24 ganadores $170.505,36
TRADICIONAL 3º premio, 621 ganadores $2.173,47
TRADICIONAL 4º premio, 8.132 ganadores $700
BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 4 ganadores $6.250.000,00
Brinco: próximo sorteo
- El próximo sorteo tendrá lugar el domingo 24 de agosto, a las 21.00 con transmisión en directo desde la sala de Sorteos de la institución. El pozo estimado es de más 865 millones de pesos.
- Valor de la apuesta: $700
- Temas
- Quiniela
Dejá tu comentario