ANSES: cómo acceder a los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados

El propósito del esquema es aliviar los gastos en los hogares. También alcanza a titulares de planes sociales.

Se reactivó el programa de descuentos en supermercados para jubilados y pensionados. Mariano Fuchila

El Gobierno confirmó la reactivación del programa “Beneficios ANSES”, una iniciativa que ofrece rebajas en supermercados y otros comercios de todo el país para jubilados, pensionados y titulares de planes sociales. Se trata de un esquema que ya funcionó en gestiones anteriores y que ahora vuelve con el propósito de aliviar el gasto de los hogares en sus compras diarias.

La medida se aplica automáticamente a quienes perciben haberes mediante la ANSES. El universo beneficiado incluye a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), familias que cobran la AUH y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), mujeres con Asignación por Embarazo (AUE), personas que reciben la prestación por desempleo y quienes forman parte de las becas Progresar.

No hace falta realizar trámites adicionales ni inscripciones: basta con abonar las compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobran las prestaciones.

Cómo se aplica el descuento y qué supermercados adhieren El mecanismo funciona de dos maneras: en algunos casos, la rebaja se descuenta en la caja; en otros, se realiza un reintegro directo a la cuenta bancaria dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra. El tope suele ser de $1.000 por operación, aunque este límite puede variar según cada cadena.

1749312885959-el-negocio-los-supermercados-esta-muy-complicado-la-situacion-esta-muy-fea (1).jpg El descuento incluye a titulares de planes sociales. Archivo Varias cadenas confirmaron su participación en el programa, con descuentos promedio del 10% en días específicos de la semana:

Carrefour : 10% de lunes a jueves en caja.

Coto : 10% de lunes a jueves en caja y 15% todos los días para jubilados y pensionados presentando DNI.

Día : 10% de reintegro lunes y martes, con tope de $1.000. El dinero se acredita en hasta diez días hábiles.

VEA : 10% de lunes a jueves, con modalidad variable entre descuento en caja o reintegro.

La Anónima : 10% de lunes a jueves en caja.

Diarco: 10% los lunes, martes y miércoles mediante reintegro. En algunos casos, los beneficios oficiales se suman a los propios programas de descuentos que cada cadena ofrece a adultos mayores. Cómo verificar los comercios La disponibilidad de promociones cambia según la región. Por eso, la ANSES recomienda ingresar en la página oficial del programa, donde figura el listado actualizado de supermercados y comercios adheridos tanto a nivel nacional como regional. El Ejecutivo adelantó que buscará extender el programa a otros rubros como farmacias, electrodomésticos y bienes de consumo masivo, mediante acuerdos con cámaras empresariales. Por el momento, jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales ya pueden acceder al programa en sus compras cotidianas pagando con tarjeta de débito en los locales adheridos. De esta manera, el plan “Beneficios ANSES” ofrece un sistema automático y directo de descuentos, que representa un alivio concreto en el presupuesto de millones de familias en un contexto económico de alta presión sobre los ingresos.

