Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 28 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, sábado 28 de noviembre
NACIONAL
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 3983
- 2: 3457
- 3: 4629
- 4: 7854
- 5: 5480
- 6: 3078
- 7: 4650
- 8: 2716
- 9: 3725
- 10: 7670
- 11: 2580
- 12: 7306
- 13: 9165
- 14: 5017
- 15: 9468
- 16: 7150
- 17: 6787
- 18: 2111
- 19: 2436
- 20: 5644
Letras de la Nacional: LRYZ
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 8513
- 2: 9804
- 3: 6466
- 4: 1123
- 5: 3574
- 6: 4210
- 7: 0797
- 8: 5498
- 9: 8670
- 10: 2430
- 11: 8778
- 12: 6063
- 13: 7368
- 14: 4159
- 15: 7664
- 16: 4643
- 17: 7536
- 18: 9850
- 19: 2004
- 20: 2134