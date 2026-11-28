Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, sábado 28 de noviembre

NACIONAL

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 3983

2: 3457

3: 4629

4: 7854

5: 5480

6: 3078

7: 4650

8: 2716

9: 3725

10: 7670

11: 2580

12: 7306

13: 9165

14: 5017

15: 9468

16: 7150

17: 6787

18: 2111

19: 2436

20: 5644

Letras de la Nacional: LRYZ

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron: