Cuatro de cada diez dólares adquiridos por personas y empresas se destinaron a la formación de activos externos, la mayor proporción desde la salida del cepo. Pese a la creciente demanda de cobertura, la cuenta corriente cambiaria anotó su mayor superávit del año.

La compra de dólares para ahorro se aceleró en octubre y superó los u$s3.300 millones , en un contexto de creciente demanda de cobertura cambiaria y previo a la mayor suba del tipo de cambio registrada en noviembre. Además, aumentó la proporción de las divisas adquiridas por personas y empresas que quedaron "bajo el colchón", en detrimento de aquellas que permanecieron depositadas en los bancos locales. Pese a esta dinámica, la mejora del superávit comercial de bienes y el ingreso de dólares vía endeudamiento privado contribuyeron a la acumulación de reservas internacionales.

A través de su Balance Cambiario , este viernes el Banco Central (BCRA) informó que la compra neta de "billetes y divisas sin fines específicos" por parte de las "personas humanas" alcanzó los u$s3.332 millones en el décimo mes del año. La cifra representó un incremento del 15,1% respecto de septiembre (u$s2.896 millones) y se ubicó un 21,8% por encima del promedio de los primeros nueve meses de 2026 (u$s2.735 millones).

En el segmento de billetes, la autoridad monetaria informó que hubo 1,7 millones de compradores (+100.000) y 812.000 vendedores (+54.000) .

Las compras brutas ascendieron a u$s3.020 millones , mientras que las ventas totalizaron u$s472 millones, lo que arrojó una demanda neta de u$s2.548 millones.

A esto se sumaron egresos netos por transferencias de divisas al exterior sin fines específicos por u$s784 millones , lo que elevó la demanda neta total a u$s3.332 millones, el mayor monto desde julio (u$s3.462 millones).

Cuatro de cada diez dólares quedaron "bajo el colchón"

Uno de los datos más relevantes del informe fue que la proporción de los dólares adquiridos por personas y empresas que se destinaron a la Formación de Activos Externos (FAE) alcanzó su mayor nivel desde la salida del cepo cambiario en abril de 2025.

En efecto, el BCRA estimó que, de los u$s2.700 millones de compras netas de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos del sector privado, una vez descontadas las operaciones duplicadas, unos u$s1.100 millones incrementaron la posición de activos externos, un 37,5% más que en septiembre y el mayor monto desde las elecciones legislativas de 2025.

De esta manera, alrededor del 41% de las divisas adquiridas quedó fuera del sistema financiero local, ya sea mediante el atesoramiento de billetes o la constitución de activos en el exterior, frente al 33% del mes anterior.

En contrapartida, apenas u$s500 millones (19%) quedaron depositados en bancos locales, el menor monto desde noviembre de 2025, mientras que otros u$s1.100 millones (41%) fueron utilizados para cubrir gastos corrientes realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas.

La cuenta corriente cambiaria anotó su mayor superávit del año

Apuntalada por el superávit comercial de bienes, la cuenta corriente cambiaria del Central arrojó un saldo a favor de u$s2.200 millones en octubre, el más elevado de 2026, incluso por encima de los registrados durante los meses de liquidación de la cosecha gruesa.

El resultado positivo del intercambio de bienes ascendió a u$s3.704 millones, producto de cobros de exportaciones por u$s9.448 millones y pagos de importaciones por u$s5.744 millones. En los primeros diez meses del año, el superávit cambiario de bienes acumuló u$s30.271 millones, un 65,4% más que en igual período de 2025.

Además del complejo agroexportador, sobresalió el desempeño del sector energético, que registró ingresos netos por bienes de u$s1.267 millones, con un incremento interanual del 225%. En lo que va del año, el saldo positivo del sector prácticamente se duplicó, hasta los u$s9.099 millones.

Asimismo, el "rojo" en el componente de servicios se redujo un 16,7% mensual, hasta los u$s884 millones, luego de haber alcanzado en septiembre su mayor nivel desde abril de 2025.

El déficit por viajes y pasajes ascendió a u$s509 millones, producto de egresos brutos por u$s907 millones e ingresos por u$s398 millones. El BCRA destacó que aproximadamente el 70% de los consumos asociados a viajes, otros pagos con tarjetas y servicios de transporte de pasajeros se cancela directamente con fondos en moneda extranjera, adquiridos mayormente en el mercado oficial de cambios.

Por su parte, la salida neta de divisas por intereses alcanzó los u$s395 millones, mientras que los egresos netos por utilidades, dividendos y otras rentas sumaron u$s214 millones.

El endeudamiento privado contribuyó a la acumulación de reservas

Por otro lado, la cuenta financiera cambiaria registró un superávit de u$s536 millones, explicado principalmente por los ingresos netos del sector financiero (u$s1.772 millones), vinculados a la reducción de las tenencias de activos en moneda extranjera de los bancos que integran su Posición General de Cambios.

En tanto, la cuenta financiera del sector privado no financiero exhibió un déficit de u$s1.915 millones. La mayor demanda de dólares fue parcialmente compensada por los ingresos netos vía endeudamiento privado, que alcanzaron los u$s1.493 millones, de los cuales u$s893 millones correspondieron al sector energético.

En este marco, las reservas internacionales brutas del BCRA aumentaron en u$s2.474 millones durante octubre, revirtieron la caída de septiembre y finalizaron el mes en u$s48.565 millones.

El incremento respondió principalmente al aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco Central (u$s1.646 millones) y a las compras de divisas efectuadas por la autoridad monetaria en el mercado oficial (u$s1.396 millones).