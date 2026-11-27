Va por el plan B: el Gobierno intentará revertir el aumento para universidades en el Presupuesto 2027 + Agregar ámbito en









Ya empezaron los sondeos en el Senado, que deberá votar la ley en el período de extraordinarias. Los aliados reconocen que podría llegar un veto.

La mesa política busca alinear una estrategia para que la oposición no tome el timonel presupuestario. @contrarelatoarg

El Gobierno alcanzó un balance positivo en la doble sesión del Congreso: logró media sanción de la reforma política en el Senado y avanzó con el Presupuesto 2027 en Diputados. Ambos proyectos ahora deberán tratarse en las Cámaras revisoras en el período de sesiones extraordinarias, en donde se proyecta una aprobación sin mayores trabas. Pero hay una excepción, que viene siendo un reclamo sostenido al Ejecutivo desde el 2024 y volvió a colarse en el debate: los fondos para universidades.

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Mientras continúa abierto el litigio judicial, la discusión por las partidas fue el principal tema de conversación en los pasillos de Diputados. Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llamaban a legisladores, mientras que Eduardo Menem y Diego Santilli los recibían en una oficina del Palacio. La diferencia es de $3,4 billones: mientras el proyecto oficialista prometía $7,7 billones para el sector para 2027, el CIN detallaba que requería $11,1 billones para que se cumpla la ley de Financiamiento Universitario.

Finalmente, la oposición logró rechazar el artículo 11 oficialista por los fondos universitarios e impuso una mayoría para que se garantice la suma que solicitaba el CIN. Según supo este medio, el Gobierno intentará torcer la voluntad de senadores señalando la posibilidad de veto en el horizonte, en simultáneo a la presentación de una propuesta intermedia (cercana a los $9,2 billones). La iniciativa ya había sido presentada a dialoguistas en Diputados, que finalmente se plegaron al núcleo opositor más duro. Cualquier reforma en el Senado implicaría, además, volver a tratar la ley en la Cámara baja.

La oposición en Diputados avanzó con un aumento de partidas para las universidades. Diputados La Libertad Avanza volverá a sacudir el argumento del equilibrio fiscal. Sin embargo, en la propia sesión, distintos opositores apuntaron a que la diferencia de fondos (unos $3,4 billones) se pueden tomar de la categoría Jurisdicción 91, la tercera partida más onerosa de la ley destinada a fondos discrecionales en manos de la Secretaría de Hacienda. Ese fondo cuenta con una suma de $14,8 billones.

La estrategia del Gobierno contra los fondos universitarios El escenario de mayor optimismo para el oficialismo sería conseguir una votación partida del radicalismo, tal como lo fue en Diputados en la madrugada del viernes: sin contar el respaldo de los radicales sueltos, sólo el correntino Diógenes González votó a favor de mayores fondos para las universidades, mientras que sus pares chaqueños (Aguero y Cipolini), mendocinos (Verasay y Nieri) y entrerriano (Schneider) se alinearon con la postura libertaria. En ese marco, el Ejecutivo debería prescindir de los senadores de la UCR Abad, Kroneberger y Fama, con reconocido apoyo al Financiamiento Universitario, a los que se le podrían plegar los oficialistas de Corrientes. Así perdería la mitad de un bloque de 10.

El resto de los respaldos no son fáciles de alcanzar. La moción para ampliar el presupuesto universitario tuvo más votos (138) que la aprobación del Presupuesto 2027 en general (136). Diputados que representan a los oficialismos de Misiones y Córdoba, que comparten espacio y diálogo con senadores de sus distritos, apoyaron la ley del Ejecutivo con excepción del apartado universitario, para el que volcaron su adhesión a la iniciativa opositora. Revertir esa tendencia implicaría que Casa Rosada tome nuevos compromisos que también impactarían en su equilibrio fiscal. En medio de las negociaciones de la Cámara baja por los fondos para universidades, los propios gestores del aumento de fondos reconocían la posibilidad de un veto parcial del presidente Javier Milei a ese capítulo. La Libertad Avanza cuenta con más de un tercio de ambas Cámaras, por lo que no tendría inconveniente en blindar esa decisión. El interrogante a resolver es si los aliados están dispuestos a pagar el costo político que el Gobierno debe asumir, con una consabida sesión en donde la oposición intente revertir los vetos para exponer a aquellos que se opongan a un mejor presupuesto para la educación pública.