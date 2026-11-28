Con el riesgo país cerca de los 1.000 puntos y Wall Street en modo montaña rusa, el inversor paciente tiene opciones: acciones de calidad con descuento, crédito corporativo a tasas muy atractivas y tasas en pesos que hoy les ganan a las alternativas bancarias.

El mercado, sin embargo, no quiere "pagar para ver". La tasa forward entre el AO27 y el AO28 llegó a superar el 40%, y el AO28 (que vence diez meses después de que asuma el próximo gobierno) operó con una paridad apenas superior al 70%.

El mercado argentino se adelantó a las elecciones de 2027. En apenas cuatro meses, el riesgo país pasó de la zona de los 400 puntos a superar los 1.000: el miércoles alcanzó un máximo intradiario de 1.131 unidades y cerró en 1.067, aunque este viernes retrocedió un 10% hasta los 960 puntos. El peso, en cambio, mostró una relativa estabilidad frente al deterioro de los activos argentinos , con un tipo de cambio real prácticamente igual al de julio.

Esa firmeza tuvo un costo. En las últimas dos semanas, el BCRA y el Tesoro salieron a ofrecer dólares y cobertura para contener una brecha que llegó a superar el 14%. Según los cálculos de 1816, la cobertura de los privados vía dólar linked y futuros ya supera los u$s17.000 millones, por encima del pico de octubre de 2025. El mayorista pasó por primera vez los $1.600 y el oficial cerró el jueves en $1.625 en el Banco Nación.

Lo curioso es cuánto se alejaron las percepciones de los datos. El Índice de Confianza en el Gobierno de la UTDT subió 4,1% en noviembre. Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el Senado, la suspensión de las PASO. Y el jueves el Tesoro renovó el 105% de un vencimiento de $25,4 billones, el mayor con privados en un año y medio.

La caja también cierra. Los u$s4.400 millones de enero están cubiertos con fondos del FMI, la privatización de AySA, préstamos garantizados por organismos y compras de dólares al Central. Para todo 2027, se estima que la liquidez de las reservas alcanza aun sin financiamiento nuevo.

El mercado, sin embargo, no quiere "pagar para ver". La tasa forward entre el AO27 y el AO28 llegó a superar el 40% , y el AO28 (que vence diez meses después de que asuma el próximo gobierno) operó con una paridad apenas superior al 70%. Los precios descuentan que, ante un cambio de signo político, habría una reestructuración dura. Pero el AO27 rinde entre 10% y 11% contra el CCL o 4% contra el MEP, lo que demuestra que nadie apuesta a un default el año próximo.

La actividad no ayuda. El EMAE anticipó una recesión técnica, con un tercer trimestre que cayó 1,8%, aunque septiembre rebotó 1,1% mensual y todo indica que el piso fue julio. La inflación de octubre fue del 2,2%, con una inflación núcleo del 1,5%, la más baja en 15 meses.

Mi lectura es que el castigo es, sobre todo, electoral y, a mi parecer, un poco ridículo. La macro está ordenada y los bonos ya pagan un escenario muy adverso.

Afuera, viento en contra (y un alivio desde Brasil)

El frente externo pesa, y mucho. Tres golpes casi seguidos ensancharon los spreads de toda la deuda de alto rendimiento, incluida la argentina: la derrota de Bolsonaro en el balotaje brasileño, el contundente triunfo demócrata en las legislativas de Estados Unidos y las dudas sobre cuándo va a rendir la inversión en inteligencia artificial (IA).

La Fed tampoco ayuda. El PCE de octubre marcó 3,8% interanual y el núcleo, 3,3%, mientras que el PBI del tercer trimestre se corrigió al 4,3% anualizado. El mercado da prácticamente por hecha una suba de 25 puntos básicos el 9 de diciembre, y la Casa Blanca sumó nuevos aranceles a socios comerciales.

Wall Street mostró esta semana su versión más volátil. La vuelta de Jensen Huang a Nvidia disparó la acción un 31% el lunes, pero en las dos ruedas siguientes devolvió buena parte de la suba y cerró el miércoles en u$s149,30. Ese día, el Nasdaq llegó a caer 4,6% antes de recuperarse. El debut de Anthropic, que tras subir 34% el primer día terminó por debajo de su precio de colocación, completó el cuadro de dudas.

En un shock sistémico, las correlaciones tienden a uno: acciones, commodities, metales y criptomonedas cayeron juntos, y el oro volvió a fallar como cobertura. El refugio fueron los Treasuries, con el rendimiento del bono a 10 años bajando al 4,85%. El Brent, que en octubre superó los u$s115, hoy opera en la zona de u$s90 a u$s95 ante la perspectiva del fin del conflicto en Medio Oriente.

La buena noticia llegó del vecino. Lula confirmó a Luiz Carlos Trabuco, presidente del directorio de Bradesco, como ministro de Hacienda desde 2027; el Ibovespa saltó 6,07% el jueves y este viernes sigue en alza. Un Brasil más ortodoxo es un mejor socio comercial y un mejor espejo para los activos de la región.

Acciones: calidad con descuento, sin poner todos los huevos en la misma canasta

Para el que busca capitalizar en el mediano y largo plazo con un perfil agresivo, la corrección es una oportunidad de comprar calidad. La cartera que propongo tiene siete posiciones en partes iguales (14,3% cada una) y un objetivo claro: superar al S&P 500.

- Cadena de valor de la IA: Nvidia y Alphabet. Tras la montaña rusa, Nvidia volvió a la zona de u$s150 y cotiza a unas nueve veces sus ganancias esperadas, la mitad que el S&P 500, con ventas que crecieron 103% interanual y un margen operativo del 66%. Alphabet crece 25% de la mano de Cloud e IA, tiene caja neta y cotiza a un múltiplo similar al del índice.

- Consumo digital latinoamericano: Mercado Libre. Está más de un 40% por debajo de su máximo de junio de 2025 por la compresión de márgenes que generan el crédito, el envío gratis en Brasil y la logística. Es una compresión por inversión, no por pérdida de mercado: las ventas crecen 45% interanual.

- Pagos y mercado de capitales: Visa y Goldman Sachs. Visa es la pata defensiva, con una beta de 0,79 y un margen del 66%, sin riesgo de crédito propio. Goldman cotiza a unas 12 veces sus ganancias, paga un dividendo del 2,3% y tiene a favor el ciclo de fusiones y colocaciones.

- Núcleo indexado: SPY y QQQ. El S&P 500 cotiza por debajo de sus múltiplos promedio de cinco y diez años, y el QQQ permite comprar la caída de los semiconductores sin elegir ganadores.

En el plano local, mantengo mi convicción en energía y bancos. Hoy la expreso sobre todo por el lado del crédito y, entre los bancos, destaco a Macro, que en los balances del tercer trimestre mostró la mejor rentabilidad acumulada del sector. Aunque creo que a la Argentina le quedan largos meses por delante hasta la elección, que va a ser el driver principal para una recuperación de sus activos.

Renta fija: cupones en dólares, todos los meses

Para el inversor conservador, mi apuesta es el crédito corporativo de primera línea, que es donde mejor se expresa hoy la convicción en Vaca Muerta. La idea es una escalera de seis obligaciones negociables (ON) hard dollar, todas con calificación AAA(arg), elegidas por su calendario de cupones para cobrar algo todos los meses del año.

A precios del 24 de noviembre, la cartera rinde una TIR promedio del 8,41% anual en dólares. Por cada u$s100.000 invertidos, eso equivale a un rendimiento anualizado de unos u$s701 mensuales, aunque no necesariamente a ese monto de renta efectiva mensual. Cinco de las seis ON se rigen por la ley de Nueva York.





Ese 8,41% implica una prima de unos 350 puntos básicos sobre el Treasury a 10 años, con emisores cuyos ingresos están atados al dólar y con mucha menos dependencia del resultado electoral que un bono soberano. El riesgo existe: son títulos de plazo largo y su precio puede oscilar si sube el riesgo país. Pero quien los mantiene hasta el vencimiento cobra el flujo pactado, siempre que el emisor cumpla.

Tesorería: cubrirse y hacer tasa no son excluyentes

Para las empresas y para quien administra caja, el dilema de diciembre es clásico: ¿me cubro o hago tasa? Mi respuesta es hacer las dos cosas, separando la caja según su destino.

1. Lo que se va a necesitar en dólares (importaciones, deudas en moneda dura, compromisos atados al dólar) se cubre con ON hard dollar de emisores de primera línea, idealmente de menor plazo. Es una cobertura cambiaria que, además, devenga tasa en dólares.

2. Los pesos que se van a gastar en pesos van a Lecaps. En la licitación del jueves, el Tesoro convalidó tasas efectivas mensuales del 2,20% a febrero y del 2,50% a julio de 2027, muy por encima, en términos anualizados, del 16% al 24% anual que pagan hoy los plazos fijos.

Sobrevivir para participar

Mi receta para este fin de año es ordenar la plata por destino: acciones de calidad para el largo plazo, ON que pagan todos los meses para el que vive de la renta y Lecaps para la caja en pesos. En Wall Street, como en Buenos Aires, sobrevivir a las caídas es la condición para estar presente en los rebotes.

Asesor financiero en el mercado de capitales argentino. AT Inversiones — Agente Productor CNV Mat. N° 1549.

Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión. Precios y tasas al 26/11/2026, salvo indicación en contrario.