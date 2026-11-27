La autoridad monetaria adquirió u$s61 millones tras cuatro jornadas sin intervención, en un mercado donde la demanda de cobertura impulsó al mayorista a nuevos máximos históricos. Pese al repunte del oro, el stock de divisas volvió a retroceder y cerró en u$s48.698 millones.

El Banco Central (BCRA) retomó este viernes 27 de noviembre las compras de dólares en el mercado oficial de cambios , después de cuatro ruedas consecutivas sin intervención, la pausa más prolongada del año. La autoridad monetaria adquirió u$s61 millones en una jornada de fuerte recuperación de la actividad cambiaria . Sin embargo, las reservas internacionales brutas volvieron a retroceder y cerraron la semana con su mayor caída en más de dos meses, pese a la recuperación de la cotización del oro.

La reanudación de las compras coincidió con un importante incremento del volumen negociado, luego del feriado estadounidense del jueves. En el segmento de contado se operaron u$s912,8 millones, frente a los u$s506,3 millones de la jornada anterior , mientras que las adquisiciones oficiales representaron aproximadamente el 7% del total.

Con este resultado, las compras acumuladas de noviembre alcanzaron los u$s405 millones , mientras que el saldo positivo de 2026 ascendió a u$s16.373 millones. No obstante, el promedio diario de adquisiciones se ubicó en apenas u$s25 millones, considerablemente por debajo de los u$s66 millones registrados durante octubre, cuando la autoridad monetaria había sostenido un ritmo comprador más elevado.

La desaceleración responde a un cambio en la dinámica del mercado cambiario durante las últimas semanas. La mayor demanda de cobertura, los compromisos financieros y la volatilidad internacional redujeron el excedente de oferta disponible para el BCRA. Aunque este viernes consiguió retomar las compras, el resultado todavía no permite determinar si la recuperación podrá sostenerse durante diciembre.

En paralelo, las reservas internacionales disminuyeron u$s35 millones, hasta u$s48.698 millones , pese al resultado positivo de la intervención oficial y a la fuerte recuperación del oro. El metal precioso avanzó 3,20%, con un aporte estimado de u$s150 millones sobre el valor de los activos del Central, que no alcanzó para compensar otros movimientos negativos del balance.

Por su parte, el índice dólar avanzó 0,25%, mientras que el euro se depreció 0,31%, la libra retrocedió 0,08% y el yen perdió 0,20%. En contraste, el yuan se apreció 0,08% frente a la moneda estadounidense.

El dólar alcanzó nuevos máximos y la demanda de cobertura volvió a intensificarse

La recuperación de las compras del Central coincidió con una nueva suba del dólar mayorista, que avanzó $3,50 y cerró en $1.605, alcanzando otro máximo histórico nominal. De esta manera, el tipo de cambio acumuló un incremento de $25 durante la semana, por debajo de los $36,50 registrados en la anterior, aunque mantuvo la tendencia alcista de las últimas jornadas.

La rueda comenzó con una mayor presencia de oferta, que llevó la cotización hasta mínimos de $1.592, unos $9,50 por debajo del cierre del jueves. Sin embargo, la demanda destinada a cubrir posiciones y afrontar compromisos con el exterior se intensificó durante la segunda mitad de la sesión, revirtiendo completamente la tendencia inicial y llevando los precios hasta un máximo de $1.606.

El repunte coincidió con la normalización de las operaciones internacionales tras el feriado estadounidense y la proximidad del vencimiento de posiciones de fin de mes. En el mercado de futuros se negociaron u$s2.869 millones, más de tres veces el volumen del segmento de contado, reflejando la elevada actividad de cobertura y ajuste de posiciones antes de los vencimientos del lunes.

Este comportamiento también mantiene bajo observación la política de intervención cambiaria. Según estimaciones privadas, el BCRA habría utilizado durante las últimas semanas contratos futuros e instrumentos dólar linked para moderar las presiones sobre el mayorista. Sin embargo, no existe información confirmada que permita establecer la magnitud de esas operaciones durante la jornada.

En paralelo, las tasas de interés en pesos registraron una recuperación. La TAMAR aumentó de 23,44% a 23,94% nominal anual, mientras que la BADLAR avanzó de 21,94% a 23%. El movimiento coincidió con una mayor actividad financiera y demanda de cobertura, aunque el incremento de los rendimientos no impidió la nueva suba del dólar oficial.

Hacia diciembre, la política cambiaria enfrentará un escenario atravesado por factores favorables de corto plazo y desafíos financieros de mediano plazo. La mayor demanda estacional de pesos, la liquidación de la cosecha fina y los ingresos provenientes de exportaciones energéticas podrían contribuir a mejorar la oferta de divisas y facilitar nuevas compras oficiales.

Sin embargo, esas condiciones deberán convivir con las necesidades de dólares del Tesoro, particularmente frente a los vencimientos de deuda previstos para enero de 2027, y con un costo de financiamiento todavía elevado. En ese contexto, la disponibilidad de divisas será determinante para sostener el programa de acumulación.