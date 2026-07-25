Después de la visita de Javier Milei, el Gobierno de Brasil respondió con un duro comunicado y una decisión diplomática contra EEUU

El Partido de los Trabajadores rechazó las críticas del mandatario argentino contra Luiz Inácio Lula da Silva y las instituciones brasileñas. Además, el país les negó las visas a dos funcionarios enviados por Washington.

El Partido de los Trabajadores rechazó las críticas de Javier Milei contra Lula y las instituciones brasileñas.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Edinho Silva, el espacio calificó de “inadmisibles” las expresiones del jefe de Estado argentino y lo acusó de dirigirse de manera irrespetuosa contra las autoridades y las instituciones de Brasil.

“Brasil es un país democrático y soberano. Nuestra democracia admite el debate de ideas, en el que las posiciones contradictorias pueden y deben alimentar las discusiones sobre el futuro del país”, comenzó el documento difundido tras el acto realizado en San Pablo.

El PT aclaró que ninguna autoridad brasileña está exenta de cuestionamientos, pero remarcó que estos deben formularse “de la manera y en el momento adecuados” . “Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos”, sostuvo.

Edinho Silva profundizó las críticas y afirmó que la conducta de Milei no resultaba sorpresiva. “No son pocas las situaciones recientes en las que demostró no estar a la altura del cargo que ocupa”, expresó.

“El actual ocupante de la Casa Rosada habría utilizado mejor su tiempo y los recursos de los contribuyentes argentinos si hubiera aprovechado el día para trabajar y resolver los problemas de su país”, agregó. Pese al enfrentamiento, cerró el comunicado al señalar que la Argentina es una nación amiga y que cuenta con “un pueblo excepcional”.

Javier Milei tildó a Lula da Silva de "ladrón" y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro

La respuesta se conoció luego de que Milei participara de la convención del Partido Liberal que oficializó a Flávio Bolsonaro como candidato para las elecciones presidenciales de octubre.

Durante su discurso, el Presidente volvió a llamar “ladrón y presidiario” a Lula y advirtió que, así como en la Argentina existe el denominado “riesgo Kuka”, Brasil enfrenta actualmente un supuesto “riesgo Lula”.

Milei también sostuvo que Flávio Bolsonaro es “la persona que puede parar a Lula” y encabezar un cambio político. Además, cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien rechazó su pedido para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario.

Brasil les negó las visas a dos funcionarios de Estados Unidos

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó que les negó las visas a dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense que pretendían viajar al país antes de las elecciones presidenciales de octubre.

Los funcionarios son Riley M. Barnes, subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y Samuel Samson, subsecretario adjunto del Departamento de Estado. La decisión fue adoptada el viernes, antes de la llegada de Milei a San Pablo.

Los enviados buscaban mantener reuniones con autoridades electorales para discutir cuestiones vinculadas con la libertad de expresión y el funcionamiento del sistema de votación. Sin embargo, el Gobierno brasileño consideró que la misión se apartaba de las delegaciones internacionales de observación electoral tradicionales.

La solicitud despertó reparos debido a que se produjo después de una serie de encuentros entre diplomáticos y dirigentes que pusieron en duda la confiabilidad de las urnas electrónicas. Las autoridades brasileñas interpretaron la visita como un posible intento de interferencia política en el proceso electoral y resolvieron impedir el ingreso de ambos funcionarios.

La polémica se intensificó luego de que Flávio Bolsonaro asegurara que los equipos utilizados en las elecciones pertenecían a la empresa venezolana Smartmatic. El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió esa afirmación y explicó que las urnas fueron diseñadas por técnicos de la Justicia Electoral brasileña y fabricadas bajo su supervisión directa.