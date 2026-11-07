Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 7 de noviembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 7 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, viernes 6 de noviembre
Nacional
- 1: 5131
- 2: 1886
- 3: 9440
- 4: 6654
- 5: 4576
- 6: 3849
- 7: 9294
- 8: 6033
- 9: 3052
- 10: 2149
- 11: 9668
- 12: 4596
- 13: 1199
- 14: 4032
- 15: 7666
- 16: 0094
- 17: 2796
- 18: 1996
- 19: 2452
- 20: 3736
Letras de la Nacional: DDFS
Provincial
- 1: 8460
- 1: 6093
- 2: 9219
- 3: 9668
- 4: 1159
- 5: 5341
- 6: 5976
- 7: 7156
- 8: 0736
- 9: 7559
- 10: 7043
- 11: 7610
- 12: 3890
- 13: 5844
- 14: 8330
- 15: 7886
- 16: 7848
- 17: 6505
- 18: 3985
- 19: 1818
- 20: 4589