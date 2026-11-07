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7 de noviembre 2026 - 08:35

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 7 de noviembre

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 7 de noviembre.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de hoy, viernes 6 de noviembre

Nacional

    • 1: 5131
    • 2: 1886
    • 3: 9440
    • 4: 6654
    • 5: 4576
    • 6: 3849
    • 7: 9294
    • 8: 6033
    • 9: 3052
    • 10: 2149
    • 11: 9668
    • 12: 4596
    • 13: 1199
    • 14: 4032
    • 15: 7666
    • 16: 0094
    • 17: 2796
    • 18: 1996
    • 19: 2452
    • 20: 3736

    Letras de la Nacional: DDFS


    Provincial

    • 1: 8460
    • 1: 6093
    • 2: 9219
    • 3: 9668
    • 4: 1159
    • 5: 5341
    • 6: 5976
    • 7: 7156
    • 8: 0736
    • 9: 7559
    • 10: 7043
    • 11: 7610
    • 12: 3890
    • 13: 5844
    • 14: 8330
    • 15: 7886
    • 16: 7848
    • 17: 6505
    • 18: 3985
    • 19: 1818
    • 20: 4589

      ¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

      Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

      • La Previa (a las 10).
      • La Primera (a las 12).
      • La Matutina (a las 15).
      • La Vespertina (a las 17:30).
      • La Nocturna (a las 21).

      ¿Qué significan los números en la Quiniela?

      • 00 Huevos
      • 01 Agua
      • 02 Niño
      • 03 San Cono
      • 04 La Cama
      • 05 Gato
      • 06 Perro
      • 07 Revolver
      • 08 Incendio
      • 09 Arroyo
      • 10 La leche
      • 11 Palito
      • 12 Soldado
      • 13 La yeta
      • 14 Borracho
      • 15 Niña bonita
      • 16 Anillo
      • 17 Desgracia
      • 18 Sangre
      • 19 Pescado
      • 20 La fiesta.
      • 21 La mujer
      • 22 El loco
      • 23 Mariposa
      • 24 Caballo
      • 25 Gallina
      • 26 La misa
      • 27 El peine
      • 28 El cerro
      • 29 San Pedro
      • 30 Santa Rosa
      • 31 La luz
      • 32 Dinero
      • 33 Cristo
      • 34 Cabeza
      • 35 Pajarito
      • 36 Manteca
      • 37 Dentista
      • 38 Aceite
      • 39 Lluvia
      • 40 Cura
      • 41 Cucho
      • 42 Zapatilla
      • 43 Balcón
      • 44 La cárcel
      • 45 El vino
      • 46 Tomates
      • 47 Muerto
      • 48 Muerto habla
      • 49 La carne
      • 50 El pan
      • 51 Serrucho
      • 52 Madre
      • 53 El barco
      • 54 La vaca
      • 55 Los gallegos
      • 56 La caída
      • 57 Jorobado
      • 58 Ahogado
      • 59 Planta
      • 60 Virgen
      • 61 Escopeta
      • 62 Inundación
      • 63 Casamiento
      • 64 Llanto
      • 65 Cazador
      • 66 Lombrices
      • 67 Víbora
      • 68 Sobrinos
      • 69 Vicios
      • 70 Muerto sueño
      • 71 Excrementos
      • 72 Sorpresa
      • 73 Hospital
      • 74 Negros
      • 75 Payaso
      • 76 Llamas
      • 77 Las piernas
      • 78 Ramera
      • 79 Ladrón
      • 80 La bocha
      • 81 Flores
      • 82 Pelea
      • 83 Mal tiempo
      • 84 Iglesia
      • 85 Linterna
      • 86 Humo
      • 87 Piojos
      • 88 El Papa
      • 89 La rata
      • 90 El miedo
      • 91 Excusado
      • 92 Médico
      • 93 Enamorado
      • 94 Cementerio
      • 95 Anteojos
      • 96 Marido
      • 97 La mesa
      • 98 Lavandera
      • 99 Hermanos

      ¿Cómo se gana en la quiniela?

      El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

      • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
      • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
      • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
      • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

      El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

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