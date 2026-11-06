El dólar oficial se toma un respiro de cinco días luego de subir cuatro semanas al hilo

El mercado cambiario retomará la actividad recién el próximo miércoles 11, en el marco de las jornadas sin actividad establecidas por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El dólar se tomó un respiro este viernes, producto del feriado bancario. Si bien cayó en la rueda previa, se mantien en el centro de un escenario atravesado por la depreciación del real brasileño , la incertidumbre financiera internacional tras las elecciones legislativas en EEUU y las dudas que genera la disparada del riesgo país de cara a las elecciones del próximo año.

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Por ese motivo, una de las principales incógnitas pasa por lo que sucederá con el dólar cuando se reanude la operatoria el próximo miércoles 11 de noviembre , ya que tanto el lunes y como el martes tampoco habrá actividad en el mercado cambiario, debido a la visita del papa León XIV.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio ayer perdió $0,5 (-0,03%) a $1.545,5 para la venta, en lo que representó la última jornada hábil previo al feriado bancario de este viernes. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria se ubicó a 26,7%. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s754,8 millones .

Como consecuencia, subió 0,7% esta semana, la cuarta al hilo en que el tipo de cambio mayorista sube.

Los contratos de futuros registraron incrementos de hasta el 0,3% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.573 para fines de noviembre y en torno a $1.601,5 en diciembre. El monto operado en la rueda ascendió a los u$s1.382 millones.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete se sostuvo a $1.470 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta cerró en los $2.041. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.571,84 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP cayó 0,2% a $1.580,83, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,6% a $1.665,23. En tanto, el dólar blue retrocede $10 a $1.555 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

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Las reservas cayeron por un pago al FMI

Las compras de dólares del Banco Central (BCRA) superaron este jueves los u$s16.000 millones durante 2026, después de adquirir otros u$s42 millones, en una jornada en la que la oferta de divisas volvió a imponerse sobre la demanda de cobertura.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una fuerte caída, afectadas por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), y terminaron nuevamente por debajo de los u$s50.000 millones.

La autoridad monetaria completó así su segunda rueda consecutiva con saldo comprador, después de comenzar noviembre con dos jornadas sin intervención. Las adquisiciones alcanzaron los u$s51 millones en el mes, mientras que el acumulado anual informado llegó a u$s16.019 millones.

Aunque representa una recuperación frente al inicio de la semana, el promedio diario de noviembre permanece en apenas u$s13 millones, muy por debajo de los u$s66 millones de octubre.

Dólar: la city bajó sus proyecciones para noviembre

Según reveló este jueves el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA), los especialistas corrigieron a la baja sus expectativas para el dólar mayorista, pese al deterioro de las proyecciones de actividad.

La mediana de las estimaciones ubicó al tipo de cambio oficial promedio en $1.558 para noviembre, unos $21,4 por debajo de lo previsto en el relevamiento anterior.

Para diciembre, los analistas proyectan un dólar mayorista promedio de $1.590, lo que implicaría una suba interanual del 9,8% respecto del mismo mes de 2025. En tanto, el Top 10 espera una cotización de $1.580 para el último mes del año.

Las proyecciones también anticipan que el tipo de cambio se ubicaría en $1.619 en enero de 2027, $1.649 en febrero, $1.677 en marzo y $1.702 en abril.