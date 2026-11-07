Súper domingo patagónico: gobernadores exploran sincronizar las elecciones en tres provincias

Lo reveló el chubutense Ignacio Torres. Los mandatarios anticipan desdoblamientos pero todavía no definieron fechas. Temor a conflictos docentes e incógnitas por el factor libertario.

Con el 2026 entrando en su recta final, el año electoral ya se recorta en el horizonte y las definiciones políticas ganan vigor. Hasta el momento solo tres provincias definieron su calendario: Tucumán irá a las urnas el domingo 9 de mayo, mientras que Santa Fe tendrá PASO el 13 de abril y generales el 18 de junio. Catamarca , por el contrario, mantendrá sus comicios pegados a los nacionales, en octubre.

Como anticipó Ámbito tiempo atrás, es un hecho que el grueso de los distritos optará por desdoblar sus compulsas de la presidencial, aunque todavía resta saber cuándo lo harán. A la espera de lo que ocurra con las primarias en el Congreso, una disputa que por el momento está trabada y que podría resolverse en sesiones extraordinarias, los gobernadores analizan milimétricamente cada movimiento en pos de blindar sus pagos.

En ese marco, una de las posibilidades que estudian los caciques es realizar elecciones sincronizadas un mismo día, una forma de mostrar músculo en el tablero nacional. Días atrás, el chubutense Ignacio Torres admitió que mantiene conversaciones con sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa , y de Río Negro, Alberto Weretilneck, para organizar un súper domingo patagónico.

Torres habló al respecto con la prensa luego de encabezar un acto en Rawson. Comentó que la iniciativa electoral fue abordada junto a sus pares del vecindario en la inauguración del empalme entre el Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto General San Martín , una obra clave para los distritos sureños. En esa ocasión, el gobernador de Chubut y Weretilneck estuvieron de manera presencial, mientras que Figueroa participó de manera remota.

La iniciativa no es alocada. En 2023, neuquinos y rionegrinos fueron a las urnas durante la misma jornada: el 16 de abril. La faena marcó el triunfo de los actuales mandatarios. "Rolo" dio el golpe al terminar con seis décadas de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino (MPN), escudería de la que él también proviene, mientras que Alberto Weretilneck regresó al poder después de cuatro años de gestión de Arabela Carreras , con quien hoy está enfrentada.

Desde entonces, ambos mandamases mostraron buena sintonía y vienen desarrollando una agenda conjunta en cuestiones como energía e hidrocarburos, dos de las gemas de la corona, que los hacen pararse en una posición de fortaleza frente a Nación.

De todos modos, más allá de las intenciones, en los distritos admiten que la iniciativa de "Nacho" Torres "todavía está verde". En Río Negro miran con simpatía abril como el mes indicado para organizar el comicio. Antes de esa fecha, hay pros y contras: por un lado, los comienzos de año siempre son turbulentos por las paritarias docentes. "Ningún gobernador quiere buscar la reelección con un paro encima", aseguran.

Sintonía: Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa.

Pero para ese trimestre también se proyecta el inicio de las exportaciones del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) desde Punta Colorada, un hecho que Weretilneck planea capitalizar. El domingo pasado, Bariloche tuvo elecciones para renovar su Constitución, una prueba a escala del escenario que podría darse en 2027. La alianza entre el gobernador y el intendente local, Walter Cortés, se impuso cómodamente con el 34% de los votos, relegando al peronismo al segundo puesto (16,1%) y a la unión del PRO y La Libertad Avanza al tercero (12,2%).

Respaldado por esos números, el mandatario rechazó este jueves cualquier acuerdo con el mileísmo y defendió desenganchar la reyerta local. "Todavía no está definido pero somos defensores del desdoblamiento", dijo a Radio Con Vos.

En tierras neuquinas, en tanto, se habla de dos fechas para sufragar: febrero o agosto. Rolando Figueroa pondrá en juego su liderazgo por primera vez. Al igual que su vecino rionegrino, también encabeza una fuerza provincialista: La Neuquinidad, un artefacto variopinto, compuesto por peronistas, libertarios, radicales y exMPN. Una de las incógnitas es si LLA jugará con nombres propios o si ponderará su cercanía a Figueroa y elegirá volar debajo de los radares.

Quien gana fuerza como potencial candidata violeta es la senadora nacional Nadia Márquez. Su exposición aumentó significativamente en el último tiempo, fogoneada por los hermanos Milei. De hecho el Presidente viajó a la provincia el fin de semana pasado y participó de la inauguración de un templo evangélico del padre de la legisladora. Algunas voces la sindican como una posible compañera de fórmula del mandatario para buscar seguir en el sillón de Rivadavia. Otros ven allí una estrategia para horadar el poder de Patricia Bullrich en terreno legislativo.

#GRACIAS Presidente @JMilei por estar en #Neuquén!!!

Mi cara de alegría lo dice todo!

Un honor servir a la Patria junto a usted! pic.twitter.com/nLZn2wLBcs — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) November 1, 2026

Distinta es la realidad en el PJ de Neuquén, donde diversas facciones pugnan por el liderazgo sin un armisticio a la vista. Allí tallan dirigentes como el cristinista Oscar Parrilli, el exsecretario de Energía de la Nación Darío Martínez y el intendente de Vista Alegre, José Assad, más cercano a la administración de Figueroa.

Ignacio Torres, por su parte, deberá definir si cierra filas con los violetas o si, en sentido contario, se arriesga a fracturar el electorado ante el asedio del peronismo. Torres pertenece al PRO, pero cuenta con Despierta Chubut, un sello de corte provincialista con el que ganó las elecciones en 2023. El año pasado, desempolvó la marca para competir y cayó al tercer lugar, superado por libertarios y justicialistas, una luz de alarma de cara a lo que viene.

El gobernador ya condicionó un acercamiento con la tribu del Presidente. "El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección", aseguró, y agregó: "Si no nos podemos de acuerdo para tener una agenda parlamentaria seria, que apunte a la Argentina del futuro y que no volvamos a discutir las cuestiones básicas cada cuatro años, no tiene ningún tipo de sentido un acuerdo coyuntural".

Más allá de las advertencias, lejos quedaron los tiempos en los que el chubutense azuzaba una rebelión patagónica contra la Casa Rosada. En líneas generales, todos los mandamases sureños acercaron posiciones con el Presidente, ya sea por afinidad ideológica o por necesidad, como es el caso del fueguino Gustavo Melella.

La moneda está en el aire. Sin la reforma electoral aprobada, son pocos los gobernadores que se aventuran a definir fechas. Mientras tanto, el reloj avanza y el tiempo se acaba. En el oficialismo, además, se abrió una grieta. Puertas adentro, algunas voces no ven con malos ojos sostener las PASO. Sucede que una buena performance opositora en esa instancia le daría tiempo a Milei para construir un dique contra los fantasmas del pasado, sumar voto útil y convocar a los que no fueron a votar. Todas son, por el momento, especulaciones.