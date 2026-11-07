León XIV EN VIVO: el Papa continúa su recorrido por Uruguay mientras la Argentina cuenta las horas para recibirlo

Presos de Devoto se preparan para recibir al papa León XIV con un retiro espiritual

Devoto se prepara para la llegada de León XIV. Vatican News.

En la cárcel de Devoto, en el oeste de Buenos Aires, los preparativos para la visita del papa León XIV fueron más allá de las tareas de seguridad, limpieza y acondicionamiento del establecimiento. Setenta internos participaron de un itinerario espiritual para recibir al Pontífice, quien se reunirá con ellos durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, en el último día de su paso por la Argentina.

Los presos que formarán parte del encuentro se encuentran en la última etapa de sus condenas y, por su buena conducta, accedieron a beneficios como la posibilidad de estudiar o trabajar, actividades que favorecen su reinserción social.

La noticia de que León XIV había elegido la cárcel de Devoto para expresar su cercanía a las personas privadas de libertad tuvo un fuerte impacto entre los internos. Algunos, incluso, manifestaron inicialmente que no se sentían dignos de participar del encuentro y compartir sus testimonios.

“Muchos no se sentían dignos. De hecho, va a haber gente que compartirá testimonios, y en un primer momento habían dicho que no”, contó María Patricia Alonso, secretaria ejecutiva de la Pastoral Carcelaria de Argentina.

La preparación fue impulsada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y coordinada por el capellán del establecimiento, el padre Matías De Martini. En ese marco, la Pastoral Carcelaria acompañó a los presos para que pudieran prepararse también desde lo espiritual.

“Lo que ellos quisieron fue que no solo estén listos físicamente, arreglados, sino que la parte interior, lo que no se ve, que ese corazón esté preparado para recibir al pastor. Por eso, uno de los muchachos que tenía que dar un testimonio, después del retiro, se dio cuenta de que él era amado por Dios y que él podía también dar un mensaje de esperanza”, relató la agente pastoral.

El último retiro espiritual estuvo marcado por la expectativa de la llegada del Papa. Los participantes cantaron, rezaron y pidieron por el Pontífice. Para Alonso, la experiencia también les permitió reconocer que la privación de la libertad no les quita su dignidad.

Además de los 70 internos, del encuentro con León XIV participarán funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia católica.