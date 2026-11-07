SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
7 de noviembre 2026 - 11:36

León XIV EN VIVO: el Papa continúa su recorrido por Uruguay mientras la Argentina cuenta las horas para recibirlo

León XIV realiza una misa en Paysandú.

León XIV realiza una misa en Paysandú.

Por @iglesiauy

El Sumo Pontífice dará inicio a su segunda jornada en Uruguay con una misa en Parque París Londres, Paysandú. En su primer discurso en suelo sudamericano, habló del bien común y el uso responsable de la IA, los recursos naturales y la energía

El papa León XIV ya se encuentra en Sudamérica. El pasado viernes, el Sumo Pontífice completó la primera de sus jornadas en Uruguay, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y encabezó una serie de actividades oficiales en Montevideo. Su llegada marcó el inicio de una gira por Sudamérica que también incluirá Argentina y Perú, y representó la primera visita de un pontífice al país en 38 años.

La agenda continuará este sábado con un traslado aéreo desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú, previsto para las 8:25. El arribo al aeropuerto departamental está programado para las 9:10, mientras que a las 10 el Papa celebrará una misa en el Parque París Londres, donde pronunciará una homilía.

Una vez finalizadas sus actividades en Uruguay, León XIV partirá rumbo a Buenos Aires. El vuelo está previsto para las 15:30 y su llegada al Aeroparque Jorge Newbery se estima para las 16:30, cuando comenzará la etapa argentina de su gira, con actividades oficiales y encuentros con autoridades nacionales.

Los tres símbolos de fe que destacó León XIV en su primera misa en Uruguay

El papa Le&oacute;n XIV destac&oacute; tres s&iacute;mbolos de Paysand&uacute; y los vincul&oacute; con la fe.

El papa León XIV destacó tres símbolos de Paysandú y los vinculó con la fe.

El papa León XIV destacó tres símbolos de Paysandú para reflexionar sobre “el tesoro de la fe” durante su primera misa en Sudamérica, realizada en el parque París Londres ante decenas de miles de fieles que llegaron desde otras ciudades y también desde el exterior.

En un mensaje con un profundo tono local, donde realzó la figura del beato Jacinto, llamó a “continuar el legado que los sembradores del Evangelio nos han dejado” y puso como ejemplo tres detalles sanduceros.

Leé la nota completa

Presos de Devoto se preparan para recibir al papa León XIV con un retiro espiritual

Devoto se prepara para la llegada de Le&oacute;n XIV.

Devoto se prepara para la llegada de León XIV.

En la cárcel de Devoto, en el oeste de Buenos Aires, los preparativos para la visita del papa León XIV fueron más allá de las tareas de seguridad, limpieza y acondicionamiento del establecimiento. Setenta internos participaron de un itinerario espiritual para recibir al Pontífice, quien se reunirá con ellos durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, en el último día de su paso por la Argentina.

Los presos que formarán parte del encuentro se encuentran en la última etapa de sus condenas y, por su buena conducta, accedieron a beneficios como la posibilidad de estudiar o trabajar, actividades que favorecen su reinserción social.

La noticia de que León XIV había elegido la cárcel de Devoto para expresar su cercanía a las personas privadas de libertad tuvo un fuerte impacto entre los internos. Algunos, incluso, manifestaron inicialmente que no se sentían dignos de participar del encuentro y compartir sus testimonios.

“Muchos no se sentían dignos. De hecho, va a haber gente que compartirá testimonios, y en un primer momento habían dicho que no”, contó María Patricia Alonso, secretaria ejecutiva de la Pastoral Carcelaria de Argentina.

La preparación fue impulsada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y coordinada por el capellán del establecimiento, el padre Matías De Martini. En ese marco, la Pastoral Carcelaria acompañó a los presos para que pudieran prepararse también desde lo espiritual.

“Lo que ellos quisieron fue que no solo estén listos físicamente, arreglados, sino que la parte interior, lo que no se ve, que ese corazón esté preparado para recibir al pastor. Por eso, uno de los muchachos que tenía que dar un testimonio, después del retiro, se dio cuenta de que él era amado por Dios y que él podía también dar un mensaje de esperanza”, relató la agente pastoral.

El último retiro espiritual estuvo marcado por la expectativa de la llegada del Papa. Los participantes cantaron, rezaron y pidieron por el Pontífice. Para Alonso, la experiencia también les permitió reconocer que la privación de la libertad no les quita su dignidad.

Además de los 70 internos, del encuentro con León XIV participarán funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia católica.

Hoteles al 94% y al menos 5.000 argentinos: el efecto León XIV ya se siente en Paysandú

Por Sofia Troiano

Miles de fieles esperan a Le&oacute;n XIV en Paysand&uacute;.

Miles de fieles esperan a León XIV en Paysandú.

La llegada del papa León XIV a Paysandú ya genera un fuerte impacto sobre la actividad turística de la ciudad, que registra una ocupación hotelera del 94% y tiene unos 30.000 asistentes registrados para la misa de este sábado en el parque París Londres; así lo confirmó en diálogo con Ámbito el director de Turismo departamental, Diego Torres, quien anticipó que la demanda de alojamiento podría intensificarse durante las próximas horas ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Leé la nota completa

León XIV destacó al beato Jacinto en su misa en Uruguay: "Recorrió estas tierras, llamando a la conversión"

Le&oacute;n XIV encabeza su primera misa en Uruguay.

León XIV encabeza su primera misa en Uruguay.

El papa León XIV puso en el centro de la escena al beato Jacinto Vera y sostuvo que "recorrió estas tierras, llamando a la conversión y dedicándose al ministerio de la reconciliación", al encabezar la Santa Misa en Paysandú, la primera en el marco de su gira por Sudamérica, que también incluye paradas en Argentina y Perú.

El Pontífice arribó pasadas las 9:30 y, tras ser recibido por las autoridades, se trasladó al parque París Londres, donde llegó a bordo del papamóvil y saludó a decenas de miles de fieles, tanto locales como provenientes de otros departamentos y del exterior, con argentinos a la cabeza.

Leé la nota completa

El mate que le regalarán un argentino y un uruguayo a León XIV cuando parta a Montevideo

Dos jóvenes católicos de ambos países confeccionaron el regalo, que le será entregado al Santo Padre junto a una sentida carta.

Dos jóvenes católicos de ambos países confeccionaron el regalo, que le será entregado al Santo Padre junto a una sentida carta.

El papa León XIV ya está en Latinoamérica y como primera parada llegó a Uruguay, donde fue ovacionado en las últimas horas mientras recorría las calles a bordo de su Papamóvil y a pie. Desde allí, se le entregará un mate realizado por dos jóvenes católicos, uno argentino y otro uruguayo, cuando parta hacia Montevideo.

León XIV llegó a Uruguay este viernes y el obsequio se le será entregado a bordo del avión papal en su camino hacia Montevideo, acompañado por una carta dirigida al pontífice.

Leé la nota completa

León XIV llegó a Paysandú y se prepara para celebrar una misa ante miles de personas

León XIV aterrizó en Paysandú pasadas las 9:30 y se dirige al Parque París Londres, donde encabezará una misa ante miles de fieles. Desde anoche, el lugar es escenario de una vigilia a la espera del pontífice. Pese al clima lluvioso, se estima que unas 30.000 personas, entre uruguayos y visitantes del exterior, asistirán a la celebración.

Tras la misa, León XIV visitará la Basílica y a las 12:45 emprenderá el regreso a Montevideo, donde continuará con una agenda que incluye encuentros con representantes de la comunidad y del ámbito educativo, además de una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

La visita también representa un movimiento económico para Paysandú, impulsado por la llegada de turistas desde otros departamentos y del exterior. Para recibir al pontífice, la Intendencia destinó una inversión de 4,5 millones de pesos.

¿Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Uruguay?

El papa León XIV completó este viernes su primera jornada en Uruguay, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y participó de una serie de actividades oficiales en Montevideo; su llegada marcó el inicio de una gira por Sudamérica que también incluirá Argentina y Perú, además de representar la primera visita de un pontífice al país en 38 años.

Durante su primer día, el líder de la Iglesia católica fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y posteriormente participó de una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, donde Orsi destacó la institucionalidad uruguaya y la convivencia democrática entre los distintos partidos políticos. La jornada también incluyó una reunión privada con el mandatario en el Edificio José Artigas, una visita al Cabildo de Montevideo y una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

La agenda continuará durante este sábado y domingo, con actividades previstas en Paysandú, Montevideo y Florida. El pontífice encabezará celebraciones religiosas y encuentros con distintas comunidades antes de despedirse de Uruguay y trasladarse a Buenos Aires, donde comenzará la segunda etapa de su gira sudamericana.

Leé la nota completa

El día en que Uruguay volvió a mirar al cielo: León XIV, una multitud y 38 años de espera

Por Fabián Cardozo

Montevideo tuvo este viernes una tarde distinta. De esas que alteran la rutina de una ciudad acostumbrada a cierta discreción, que obligan a levantar la mirada y que, por unas horas, consiguen que miles de personas compartan una misma expectativa. No importaba demasiado si eran creyentes, agnósticos o simplemente curiosos. Había algo extraordinario en el aire: después de 38 años, un Papa volvía a pisar suelo uruguayo.

La Plaza Independencia, escenario habitual de manifestaciones políticas, celebraciones deportivas y ceremonias republicanas, se transformó en el epicentro de una bienvenida que mezcló devoción, curiosidad y emoción. Allí, frente al monumento a José Artigas, León XIV protagonizó el primer gran encuentro público de su visita al país.

La historia había comenzado unas horas antes, cuando el avión procedente de Roma aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, a las 16:19. Las campanas de las iglesias anunciaron su llegada. Al pie de la aeronave lo esperaba el presidente Yamandú Orsi. El pontífice descendió y, con una sonrisa, pronunció sus primeras palabras en territorio uruguayo: "Encantado de estar aquí". Era una frase sencilla, casi doméstica, para un acontecimiento cargado de simbolismo.

Leé la nota completa

León XIV saludó a los uruguayos y encomendó su visita a la patrona del país

El Papa compartió un mensaje en su cuenta de X al comenzar su visita: “Deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos”. También expresó su alegría por recorrer el país, conocer su historia y encontrarse con personas de distintas realidades.

“Deseo poner bajo la protección de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay, a quienes encontraré en mi camino”, escribió el pontífice.

Cómo serán los cierres y los accesos en Recoleta y Palermo desde este sábado

Por la visita del papa León XIV, desde este sábado habrá perímetros de seguridad en Recoleta y Palermo, con controles de ingreso y restricciones para vehículos. Los residentes deberán presentar DNI con domicilio actualizado o una acreditación porteña, y los turistas, su reserva de alojamiento. Quienes necesiten acreditar su ingreso podrán completar el formulario oficial o realizar el trámite en las sedes comunales.

En Recoleta, la zona estará delimitada por Alvear, Cerrito, Libertador y Callao, con una extensión sobre los primeros 100 metros de Rodríguez Peña y Montevideo entre Quintana y Alvear. El cierre regirá hasta el miércoles 11 por la tarde, con accesos en Alvear y Callao, y Alvear y Libertad.

Desde el sábado a las 12 no se podrá entrar ni salir de las cocheras del sector comprendido por Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. Los autos estacionados cerca de la Nunciatura deberán retirarse antes de ese horario. Ante el retiro temporal de contenedores, se recomienda a los encargados sacar los residuos entre las 8 y las 9 y llevarlos al contenedor más cercano; el miércoles volverá el horario habitual.

En Palermo, el perímetro abarcará Libertador, Ugarteche, Las Heras, Santa Fe, Luis María Campos y Virrey del Pino, desde la tarde del sábado hasta la madrugada del miércoles. Los accesos se distribuirán por calles transversales a Luis María Campos, Santa Fe y Cerviño.

Los vehículos acreditados podrán circular desde el sábado por la tarde hasta el domingo a las 18, y del lunes a las 16 al martes a las 8. Fuera de esas franjas, la circulación quedará totalmente restringida hasta la reapertura. Los autos estacionados en Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y en los primeros 100 metros de sus transversales deberán retirarse antes de la madrugada del sábado. El domingo no habrá recolección de residuos dentro del perímetro.

Los comercios de ambas zonas podrán funcionar, con horarios específicos para proveedores y servicios. Los vehículos que no sean retirados serán trasladados sin costo a un predio detrás de la Facultad de Derecho.

Así fue el inicio del viaje de León XIV a Latinoamérica

León XIV ya despeó rumbo a Uruguay, donde se espera que aterrice alrededor de las 16:30, hora local. En la Plaza Independencia, el Sumo Pontífice pronunciará su primer discurso en el marco de su gira por Latinoamérica, que también incluirá una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Un concierto de campanas y una vigilia: los preparativos de Buenos Aires para recibir al papa León XIV

Archivo. Todas las campanas sonaran cuando León XIV aterrice en Argentina.

Archivo. Todas las campanas sonaran cuando León XIV aterrice en Argentina.

Cada vez falta menos para la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11. En la antesala de su llegada, la Ciudad de Buenos Aires prepara distintas sorpresas para recibir al Sumo Pontífice, que aterrizará el domingo a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Una de las principales iniciativas será un gran concierto de campanas, en el que participarán iglesias de toda la Ciudad.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias