Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 5 de noviembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del jueves 5 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincial de hoy, jueves 5 de noviembre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 1878
- 2: 0861
- 3: 9316
- 4: 8202
- 5: 6555
- 6: 3456
- 7: 2739
- 8: 3688
- 9: 0432
- 10: 3924
- 11: 7633
- 12: 1432
- 13: 2661
- 14: 8647
- 15: 4651
- 16: 3702
- 17: 8918
- 18: 9032
- 19: 6432
- 20: 1273
Letras de la Nacional: CKXY
Provincial
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7074
- 2: 7946
- 3: 1659
- 4: 8117
- 5: 8278
- 6: 2560
- 7: 7063
- 8: 4167
- 9: 4772
- 10: 2891
- 11: 4917
- 12: 1000
- 13: 9797
- 14: 1961
- 15: 8646
- 16: 3275
- 17: 3022
- 18: 6740
- 19: 0020
- 20: 6064