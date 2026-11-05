Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 5 de noviembre

Los resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincial de hoy, jueves 5 de noviembre

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 1878

2: 0861

3: 9316

4: 8202

5: 6555

6: 3456

7: 2739

8: 3688

9: 0432

10: 3924

11: 7633

12: 1432

13: 2661

14: 8647

15: 4651

16: 3702

17: 8918

18: 9032

19: 6432

20: 1273

Letras de la Nacional: CKXY

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron: