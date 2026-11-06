Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 6 de noviembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 6 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, viernes 6 de noviembre
Nacional
- 1: 4034
- 2: 8117
- 3: 9833
- 4: 8330
- 5: 7465
- 6: 8795
- 7: 1110
- 8: 5593
- 9: 6700
- 10: 9147
- 11: 3151
- 12: 8144
- 13: 8246
- 14: 2290
- 15: 5380
- 16: 9058
- 17: 7124
- 18: 8938
- 19: 1670
- 20: 1477
Letras de la Nacional: QSTX
Provincial
- 1: 2455
- 2: 8521
- 3: 2360
- 4: 1923
- 5: 0390
- 6: 2086
- 7: 2623
- 8: 3509
- 9: 8910
- 10: 9004
- 11: 8700
- 12: 7872
- 13: 3325
- 14: 8128
- 15: 9534
- 16: 6595
- 17: 0206
- 18: 3202
- 19: 7386
- 20: 5954