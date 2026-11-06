Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 6 de noviembre

El dólar mayorista cerró a $1.545,5 para la venta este jueves y se ubicó cerca de su récord nominal. En tanto, los paralelos operaron con disparidad. Pero toda la atención se focalizó en el desplome de los activos argentinos en una tensa jornada en los mercados globales.

Los bonos en dólares se derrumbaron y el riesgo país superó los 920 puntos. El MSCI Merval cayó 4,1% y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 12,4%.

Este viernes, la expectativa estará puesta en ver cómo evolucionan los activos: si frenan el declive o si se profundiza la tendencia negativa. Por lo pronto, hubo fuertes caídas en las bolsas de Asia y Europa.