Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 6 de noviembre

El dólar mayorista cerró a $1.545,5 para la venta este jueves y se ubicó cerca de su récord nominal. En tanto, los paralelos operaron con disparidad. Pero toda la atención se focalizó en el desplome de los activos argentinos en una tensa jornada en los mercados globales.
Los futuros de Wall Street recortan las pérdidas, pero los mercados de Asia y Europa se hunden
La caída de las acciones estadounidenses se detuvo temporalmente, debido a que los inversionistas aprovecharon las bajas para respaldar al sector de la inteligencia artificial, tras la caída más pronunciada del S&P 500 en más de un año.