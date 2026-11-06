El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la divisa paralela marcó un retroceso de $10 que supone su primera baja semanal en un mes.
El dólar blue sufrió su primera baja semanal en un mes y volvió a cerrar debajo del minorista
El billete paralelo retrocedió $10 en la previa al fin de semana XXL, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.
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El dólar MEP superó los $1.580, pero el CCL bajó y se alejó de los $1.700
La brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista quedó posicionada en torno al 0,6% de acuerdo al cierre del pasado jueves. En tanto, en lo que va del año el blue suma un avance del 4,9%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 6 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50 para la venta el pasado jueves.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Valor del CCL hoy, viernes 6 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.672,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8,2%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 6 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.583,82 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 6 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 6 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.647,21.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 6 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado opera en los u$s75.820,74, según Binance.
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