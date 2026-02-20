Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 20 de febrero

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, jueves 19 de febrero

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 5348

2: 8633

3: 6542

4: 9996

5: 7003

6: 0069

7: 5722

8: 7459

9: 1098

10: 8598

11: 1974

12: 1976

13: 4623

14: 8976

15: 9488

16: 2986

17: 9898

18: 5544

19: 1693

20: 4140

Letras de la Nacional: C D L R

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron: