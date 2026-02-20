SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
20 de febrero 2026 - 09:09

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 20 de febrero

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del viernes 20 de febrero.

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, jueves 19 de febrero

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5348
  • 2: 8633
  • 3: 6542
  • 4: 9996
  • 5: 7003
  • 6: 0069
  • 7: 5722
  • 8: 7459
  • 9: 1098
  • 10: 8598
  • 11: 1974
  • 12: 1976
  • 13: 4623
  • 14: 8976
  • 15: 9488
  • 16: 2986
  • 17: 9898
  • 18: 5544
  • 19: 1693
  • 20: 4140

Letras de la Nacional: C D L R

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5823
  • 2: 8635
  • 3: 0443
  • 4: 8895
  • 5: 8725
  • 6: 9535
  • 7: 3848
  • 8: 7440
  • 9: 2609
  • 10: 0727
  • 11: 0533
  • 12: 9797
  • 13: 5296
  • 14: 1182
  • 15: 4077
  • 16: 0069
  • 17: 6176
  • 18: 0090
  • 19: 5881
  • 20: 1676

