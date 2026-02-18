SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de febrero 2026 - 10:21

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 18 de febrero

Resultados de la quiniela nacional y provincial del miércoles 18 de febrero.

QUINIELA (1)

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, martes 17 de febrero

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 1055
  • 2: 8383
  • 3: 7220
  • 4: 9097
  • 5: 1313
  • 6: 6479
  • 7: 7509
  • 8: 5618
  • 9: 3611
  • 10: 4419
  • 11: 0509
  • 12: 9841
  • 13: 7586
  • 14: 4294
  • 15: 7895
  • 16: 7332
  • 17: 2111
  • 18: 3898
  • 19: 4160
  • 20: 7112

Letras de la Nacional: CPST

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 8104
  • 2: 5005
  • 3: 5631
  • 4: 0992
  • 5: 3913
  • 6: 4501
  • 7: 4613
  • 8: 3658
  • 9: 9457
  • 10: 9143
  • 11: 1191
  • 12: 8678
  • 13: 8971
  • 14: 7001
  • 15: 8481
  • 16: 4066
  • 17: 8255
  • 18: 4291
  • 19: 0364
  • 20: 9636

