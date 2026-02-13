SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de febrero 2026 - 14:21

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 13 de febrero

Resultados de la quiniela nacional y provincial del viernes 13 de febrero.

QUINIELA (1)
Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Primera Nacional hoy, viernes 13 de febrero

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 0963
  • 2: 3283
  • 3: 4349
  • 4: 6765
  • 5: 5139
  • 6: 2814
  • 7: 8144
  • 8: 9297
  • 9: 2013
  • 10: 5801
  • 11: 3590
  • 12: 5336
  • 13: 7035
  • 14: 0210
  • 15: 1924
  • 16: 0655
  • 17: 6685
  • 18: 3873
  • 19: 4123
  • 20: 1731

Letras de la Nacional: DPSW

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Primera Provincial hoy, viernes 13 de febrero

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5693
  • 2: 5585
  • 3: 9693
  • 4: 4600
  • 5: 6797
  • 6: 1313
  • 7: 1453
  • 8: 3544
  • 9: 3417
  • 10: 7583
  • 11: 2419
  • 12: 9653
  • 13: 7218
  • 14: 5265
  • 15: 4576
  • 16: 8678
  • 17: 1848
  • 18: 6550
  • 19: 7111
  • 20: 6664
Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional hoy, viernes 13 de febrero

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 1084
  • 2: 1850
  • 3: 2244
  • 4: 3759
  • 5: 9767
  • 6: 1540
  • 7: 2795
  • 8: 6497
  • 9: 6888
  • 10: 9332
  • 11: 9806
  • 12: 7295
  • 13: 5550
  • 14: 9575
  • 15: 5472
  • 16: 1012
  • 17: 8242
  • 18: 1532
  • 19: 9424
  • 20: 4517

Letras de la Nacional: EFSX

Live Blog Post

Los resultados de la Quiniela Previa Provincial hoy, viernes 13 de febrero

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 8735
  • 2: 0932
  • 3: 9276
  • 4: 8241
  • 5: 4686
  • 6: 1953
  • 7: 0887
  • 8: 5971
  • 9: 8673
  • 10: 9976
  • 11: 5696
  • 12: 7724
  • 13: 4243
  • 14: 1325
  • 15: 2569
  • 16: 8956
  • 17: 4085
  • 18: 3126
  • 19: 1044
  • 20: 6402
Live Blog Post

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

Live Blog Post

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21)

Live Blog Post

¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos
  • 01 Agua
  • 02 Niño
  • 03 San Cono
  • 04 La Cama
  • 05 Gato
  • 06 Perro
  • 07 Revolver
  • 08 Incendio
  • 09 Arroyo
  • 10 La leche
  • 11 Palito
  • 12 Soldado
  • 13 La yeta
  • 14 Borracho
  • 15 Niña bonita
  • 16 Anillo
  • 17 Desgracia
  • 18 Sangre
  • 19 Pescado
  • 20 La fiesta.
  • 21 La mujer
  • 22 El loco
  • 23 Mariposa
  • 24 Caballo
  • 25 Gallina
  • 26 La misa
  • 27 El peine
  • 28 El cerro
  • 29 San Pedro
  • 30 Santa Rosa
  • 31 La luz
  • 32 Dinero
  • 33 Cristo
  • 34 Cabeza
  • 35 Pajarito
  • 36 Manteca
  • 37 Dentista
  • 38 Aceite
  • 39 Lluvia
  • 40 Cura
  • 41 Cucho
  • 42 Zapatilla
  • 43 Balcón
  • 44 La cárcel
  • 45 El vino
  • 46 Tomates
  • 47 Muerto
  • 48 Muerto habla
  • 49 La carne
  • 50 El pan
  • 51 Serrucho
  • 52 Madre
  • 53 El barco
  • 54 La vaca
  • 55 Los gallegos
  • 56 La caída
  • 57 Jorobado
  • 58 Ahogado
  • 59 Planta
  • 60 Virgen
  • 61 Escopeta
  • 62 Inundación
  • 63 Casamiento
  • 64 Llanto
  • 65 Cazador
  • 66 Lombrices
  • 67 Víbora
  • 68 Sobrinos
  • 69 Vicios
  • 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos
  • 72 Sorpresa
  • 73 Hospital
  • 74 Negros
  • 75 Payaso
  • 76 Llamas
  • 77 Las piernas
  • 78 Ramera
  • 79 Ladrón
  • 80 La bocha
  • 81 Flores
  • 82 Pelea
  • 83 Mal tiempo
  • 84 Iglesia
  • 85 Linterna
  • 86 Humo
  • 87 Piojos
  • 88 El Papa
  • 89 La rata
  • 90 El miedo
  • 91 Excusado
  • 92 Médico
  • 93 Enamorado
  • 94 Cementerio
  • 95 Anteojos
  • 96 Marido
  • 97 La mesa
  • 98 Lavandera
  • 99 Hermanos

