Karina Milei se hartó de Patricia Bullrich y LLA prepara represalias: "Tiene una actitud cuasi mafiosa"

" Patricia Bullrich tiene una actitud cuasi mafiosa que amenaza la gobernabilidad. Es hora de ponerle un límite y demostrar donde está la autoridad". Un funcionario de primera línea que reporta a Karina Milei con asiento permanente en Casa Rosada blanqueó por primera vez el hartazgo del Gobierno con la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza .

"Se va a esperar que pase la visita del Papa León XIV para no afectar el clima de concordia social de estos días, pero Patricia ya cruzó un límite ", advierte el integrante de la primera plana del Poder Ejecutivo En Casa Rosada marcan como punto de quiebre la reunión de Bullrich con una docena de diputados nacionales, la mayoría electos por La Libertad Avanza, que se interpretó como un desafío directo a la agenda del Presidente en el Congreso.

"¿Qué significa esa foto? ¿Qué va a auditar la agenda del Presidente y va a atentar contra la gobernabilidad con diputados que le reportan a ella?" , se preguntaban con enojo en Casa Rosada ante la consulta de este medio. "Una cosa es cuestionar o disentir sobre la velocidad de las reformas o incluso sobre alguna medida económica. Pero esto ya cruzó todos los límites. No podés dejarte tocar el culo así todos los días ", agregaron.

En La Libertad Avanza consideran que Bullrich está volcada a un operativo de desgaste de la autoridad presidencial de Milei con el objetivo de convertirse en la candidata presidencial del oficialismo en 2027 . Un fenómeno similar al que transitó Alberto Fernández en el peronismo cuando terminó renunciando a la posibilidad de presentarse a la reelección y le cedió la candidatura a Sergio Massa.

En el Gobierno esperan, además de que transcurra en un clima ecuménico la visita de León XIV a partir de este domingo , que sea el Presidente quien le marque un limite a Bullrich. Se baraja desde la posibilidad de desplazarla de la presidencia del bloque de senadores nacionales de LLA en el Senado para reemplazarla por la neuquina Nadia Márquez hasta dejarla afuera de la mesa política que se reúne cada martes en Rosada. "Cualquier decisión que tomemos tiene un costo. Pero así no podemos seguir", se sinceran cerca de Karina Milei.

El miércoles por la noche, la secretaria general de la Presidencia, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compartieron un evento con Márquez y 100 profesionales de Neuquén y Salta en el marco de la Jornada de Gestión Pública y Legislativa. Los posibles cambios en la mesa política de La Libertad Avanza no solo tendrían impacto en el Senado. Si bien el Presidente aspira a que sea una mujer quien lo acompañe en la fórmula presidencial del 2027, la caída de Bullrich en desgracia dentro del ecosistema libertario podría abrirle espacio a figuras del entorno de su hermana, como Martín Menem, para acompañar a Milei en la boleta en su intento de reelección.

La candidata de Karina Milei para el Senado

"Una imagen vale más que mil palabras. Aquí mi imagen. Equipazo! Hay para rato!", fue el posteo de Márquez junto a Karina y Martín Menem casi mostrándose como nueva jefa de bloque en el Senado. A esa respuesta a Bullrich, este miércoles, también se sumó Luis "Toto" Caputo quien salió a cruzar a la ex candidata presidencial del Juntos al advertir que "Milei es irremplazable". "No cualquiera lo puede reemplazar”, aseguró el Ministro de Economía en relación al coqueteo en redes de la ex Ministra con un plan B dentro del gobierno nacional. Y agregó que quienes proponen un cambio de rumbo que “se van a comer una curva”. Las críticas de Bullrich al plan económico son cada vez más insistentes desde que viene reclamando la necesidad de que los resultados lleguen "a cada empresa, a cada familia, a cada argentino".

Pero su operativo desmarque viene de lejos y comenzó a ser cada vez más notorio desde que había salido a reclamar de manera pública la renuncia de Manuel Adorni y luego continuó con otras desobediencias a Milei como el ejercicio del derecho de objeción de conciencia en el Senado en relación a pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo Nacional. Y continuó al objetar el Presupuesto 2026 que contenía un nuevo recorte a la partidas destinadas al sector de la discapacidad, un reclamo que obligó al oficialismo a votar una ley para blindar el proyectos de ingresos y gastos del 2027.

La demora del tratamiento del proyecto para suspender las PASO en el Senado también siembra de desconfianza el vínculo de Bullrich con el Gobierno. En algunos despachos de Casa Rosada especulan que la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio conspira para sostener las primarias y desafías asi a Milei en las urnas para definir la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.