León XIV EN VIVO: el Papa inicia su primera gira por Latinoamérica

El papa León XIV ya se encuentra rumbo a Latinoamérica. El avión que lo transporta partió en horario esta madrugada desde Roma y puso rumbo a Uruguay, donde aterrizará esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco. Allí comenzará su gira por Sudamérica que también incluirá una visita a la Argentina a partir del próximo domingo 8 de noviembre.
León XIV comenzó su viaje por Sudamérica: cómo será su agenda en Uruguay antes de llegar a la Argentina
El papa León XIV despegó este viernes a las 7:05 desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci y dio comienzo a su sexto viaje apostólico internacional, que tendrá como destino América Latina. El Pontífice viaja a bordo de un Airbus A330-900 de Ita Airways y, tras unas 13 horas y media de vuelo, tiene previsto aterrizar alrededor de las 16:30 (hora local) en Montevideo, Uruguay.