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6 de noviembre 2026 - 07:32

León XIV EN VIVO: el Papa inicia su primera gira por Latinoamérica

León XIV ya se encuentra en viaje a Uruguay.

León XIV ya se encuentra en viaje a Uruguay.

Por Vatican News

El sumo pontífice ya partió hacia Uruguay, donde arribará este viernes para dar comienzo a su giro por Latinoamérica.

El papa León XIV ya se encuentra rumbo a Latinoamérica. El avión que lo transporta partió en horario esta madrugada desde Roma y puso rumbo a Uruguay, donde aterrizará esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco. Allí comenzará su gira por Sudamérica que también incluirá una visita a la Argentina a partir del próximo domingo 8 de noviembre.

Durante el recorrido, León XIV viajará cerca de 30.000 kilómetros y visitará tres países y 10 ciudades: Uruguay, Argentina y Perú. La gira se produce pocos días después de que enfrentara con éxito una operación de cáncer.

El Vaticano dio a conocer el cronograma de actividades para la primera jornada en Uruguay. La agenda comenzará con el traslado en automóvil hasta la Plaza de la Independencia, principal espacio público de Montevideo, donde a las 17:30 tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Allí lo recibirá el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

En paralelo, Argentina ultima los preparativos para recibir a un Papa después de 40 años. Uno de los momentos centrales de la visita será la misa del lunes 9 de noviembre frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde ya se encuentra instalado el escenario principal. Antes de llegar al lugar, León XIV recorrerá unos 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador a bordo del papamóvil. El trayecto le permitirá saludar a los fieles que se acerquen para recibirlo.

León XIV comenzó su viaje por Sudamérica: cómo será su agenda en Uruguay antes de llegar a la Argentina

El papa León XIV despegó este viernes a las 7:05 desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci y dio comienzo a su sexto viaje apostólico internacional, que tendrá como destino América Latina. El Pontífice viaja a bordo de un Airbus A330-900 de Ita Airways y, tras unas 13 horas y media de vuelo, tiene previsto aterrizar alrededor de las 16:30 (hora local) en Montevideo, Uruguay.

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ADEPA dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender la dignidad humana ante el avance de la IA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su bienvenida al papa León XIV con motivo de su visita a la Argentina y llamó a preservar la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial. La entidad manifestó su expectativa de que el viaje contribuya a fortalecer la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos.

En su declaración, la asociación destacó las posiciones del pontífice sobre los desafíos éticos que plantean las nuevas tecnologías. En particular, valoró su defensa del principio de que la técnica debe permanecer al servicio de las personas y de su dignidad, en un escenario internacional atravesado por tensiones y transformaciones aceleradas.

ADEPA también resaltó las orientaciones de la encíclica Magnifica Humanitas, en la que León XIV convoca a buscar la verdad, ejercer una comunicación responsable y «desarmar las palabras» frente a los riesgos de la polarización algorítmica y la desinformación.

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La visita del papa León XIV generará un impacto económico superior a los u$s88 millones en Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un importante impacto turístico y económico en la Ciudad de Buenos Aires. Según las estimaciones del Ente de Turismo porteño, el acontecimiento atraerá a más de 1,24 millones de visitantes entre el 6 y el 10 de noviembre y generará un movimiento económico superior a los u$s88 millones.

Del total de visitantes previstos, más de 240.000 serán turistas que se alojarán en la Ciudad: unos 165.000 nacionales y 77.000 internacionales. A ellos se sumará alrededor de un millón de excursionistas, es decir, personas que llegarán durante el día sin pernoctar, principalmente para participar de las celebraciones abiertas al público del 9 y el 10 de noviembre.

El movimiento turístico tendrá repercusiones en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios. En ese contexto, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, destacó la importancia del acontecimiento para Buenos Aires y la oportunidad de recibir a miles de personas que participarán de las actividades religiosas.

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León XIV inicia su gira por Sudamérica: así será su visita a Uruguay antes de llegar a Argentina

El papa León XIV comenzará este viernes su gira por Sudamérica con una visita de tres días a Uruguay, donde mantendrá un encuentro con el presidente Yamandú Orsi y encabezará distintas actividades religiosas y sociales en Montevideo, Paysandú y Florida. El recorrido continuará el domingo por la tarde en Argentina.

El avión papal aterrizará a las 16.30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Una hora después, el pontífice tendrá su primera aparición pública en la Plaza Independencia, donde participará de una ceremonia oficial y recibirá la llave de la ciudad. Las autoridades esperan la presencia de entre 60.000 y 80.000 personas y preparan un importante operativo de seguridad, con cortes de tránsito desde las 8 de la mañana.

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