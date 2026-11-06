León XIV EN VIVO: el Papa inicia su primera gira por Latinoamérica

ADEPA dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender la dignidad humana ante el avance de la IA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su bienvenida al papa León XIV con motivo de su visita a la Argentina y llamó a preservar la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial. La entidad manifestó su expectativa de que el viaje contribuya a fortalecer la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos.

En su declaración, la asociación destacó las posiciones del pontífice sobre los desafíos éticos que plantean las nuevas tecnologías. En particular, valoró su defensa del principio de que la técnica debe permanecer al servicio de las personas y de su dignidad, en un escenario internacional atravesado por tensiones y transformaciones aceleradas.

ADEPA también resaltó las orientaciones de la encíclica Magnifica Humanitas, en la que León XIV convoca a buscar la verdad, ejercer una comunicación responsable y «desarmar las palabras» frente a los riesgos de la polarización algorítmica y la desinformación.

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