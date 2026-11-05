Javier Milei hablará ante la Sociedad Rural en medio del reclamo por las retenciones + Agregar ámbito en









El Presidente participará de la reunión de fin de año de directores y delegados de la entidad, en Palermo. Se espera que tome la palabra ante los representantes del sector agropecuario.

Javier Milei participará este viernes de una reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina.

El presidente Javier Milei hablará este viernes ante directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), durante la reunión de fin de año que la entidad realizará desde las 12.30 en el predio ferial de Palermo. La actividad será una nueva instancia de contacto entre el mandatario y la dirigencia agropecuaria, en un contexto marcado por los reclamos del campo para avanzar con la eliminación definitiva de las retenciones.

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La presencia del jefe de Estado se produce después de que, durante la última Exposición Rural, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, respaldara el rumbo económico del Gobierno, aunque insistiera en la necesidad de terminar con los derechos de exportación. En aquella oportunidad, el dirigente le pidió a Milei que las retenciones desaparezcan “por ley y para siempre”.

El encuentro de este viernes tendrá como telón de fondo la relación entre la Casa Rosada y uno de los sectores que acompañó buena parte de las reformas económicas impulsadas por la administración libertaria. La expectativa estará puesta en el mensaje que dará el Presidente y en las posibles definiciones sobre la política agropecuaria para el próximo año.

Retenciones, presión impositiva y competitividad: los reclamos del campo En julio, durante la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo, Pino reconoció algunos resultados de la gestión de Milei, entre ellos la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria. Sin embargo, advirtió que los productores todavía enfrentan el peso de los derechos de exportación y reclamó previsibilidad para planificar inversiones.

El titular de la SRA también cuestionó la presión tributaria provincial y municipal. Entre sus planteos mencionó el impuesto a los ingresos brutos, las tasas viales que no se traducen en obras y los gravámenes aplicados al traslado de mercadería entre provincias. Además, pidió que la recaudación vuelva al sector en forma de infraestructura y servicios públicos.

Por su parte, Milei defendió en aquella exposición las medidas económicas aplicadas por su administración y ratificó que la eliminación de las retenciones forma parte de sus objetivos. No obstante, condicionó nuevas reducciones a la disponibilidad de recursos y al sostenimiento del equilibrio fiscal. También sostuvo que el crecimiento de sectores como la energía y la minería permitiría financiar una futura baja de impuestos. La reunión de este viernes será una nueva oportunidad para que el Gobierno y la dirigencia rural expongan sus posiciones sobre una agenda en la que conviven el respaldo al programa económico y los reclamos pendientes del sector. El discurso de Milei será el momento central del encuentro, con la atención puesta en si ofrece precisiones sobre el futuro de las retenciones y las condiciones para impulsar la producción.