Raúl Jalil: "El peronismo tiene que cambiar la agenda"

El gobernador de Catamarca respaldó las medidas anunciadas por Luis Caputo y anticipó que su provincia avanzará con una reducción de impuestos. Defendió el RIGI como motor de las inversiones mineras, reconoció las dificultades de la industria textil y pidió que el PJ actualice su agenda de cara a 2027.

El gobernador de Catamarca , Raúl Jalil , respaldó las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo , durante la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) , y anticipó que su provincia avanzará con la eliminación del impuesto de Sellos. El mandatario participó de uno de los paneles del encuentro empresarial, después de la exposición del titular del Palacio de Hacienda, en un contexto de preocupación por la situación de la actividad industrial y los reclamos de los empresarios para mejorar la competitividad.

En diálogo con Ámbito , Jalil describió las dos velocidades de la economía catamarqueña: mientras la minería atrae inversiones y genera expectativas de nuevos empleos, la industria textil atraviesa dificultades por la caída de las ventas. En ese marco, destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , aseguró que la actividad minera ya genera cerca de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos y estimó que podrían llegar a 10.000 el próximo año. También defendió la necesidad de reducir impuestos distorsivos y planteó que el crecimiento de las economías regionales podría facilitar una futura discusión sobre la coparticipación federal.

En el plano político, el gobernador ratificó su buena relación con la administración de Javier Milei , se mostró a favor de que el Congreso apruebe el Presupuesto y reiteró su posición contraria a las PASO. Además, pidió postergar las discusiones electorales hasta el próximo año y reclamó una actualización del programa del Partido Justicialista. "El peronismo tiene que cambiar la agenda" , sostuvo. Aunque descartó competir por cargos provinciales, dejó abierta una definición sobre su futuro político: "En abril o mayo voy a pensar qué es lo que voy a hacer" .

Raúl Jalil: Creo que es muy bueno que el Gobierno venga a la Unión Industrial y que tome algunas medidas dentro de las posibilidades que tiene. Estamos atravesando una situación mundial compleja, una nueva era geopolítica. Nosotros estamos creciendo en algunos sectores y en otros estamos ayudando a las empresas que tienen más dificultades, incluso con subsidios directos y herramientas de financiamiento junto con el Banco Nación. En ese sentido, quiero agradecer las visitas que hicieron representantes del Gobierno nacional a dos industrias muy importantes de Catamarca, una de ellas textil. Entre las dos tienen más de mil empleados, por lo que generan un efecto multiplicador muy importante para los catamarqueños. Son industrias que también trabajan con algodón de Chaco y Santiago del Estero y que tienen una tecnología muy importante. También fue muy buena la visita del Presidente al Salar del Hombre Muerto.

P: Catamarca parece mostrar esa economía a dos velocidades: una industria textil golpeada por la situación económica y, por otro lado, un fuerte crecimiento de la minería. ¿Cómo conviven esas realidades?

R.J.: Como bien dice, la minería está creciendo. Y cuando empecemos con el cobre, con el proyecto de Bajo de la Alumbrera y otros que están en exploración, el efecto multiplicador sobre la economía, los proveedores y el empleo va a ser mucho mayor. En la industria textil estamos realizando ayudas especiales, empresa por empresa, para que puedan mantenerse. Obviamente, también hay un problema de ventas. Algunas empresas están exportando y buscando nuevos mercados. La matriz económica está cambiando. Hay otras empresas que se están reconvirtiendo para producir geomembranas o bolsas que se utilizan en la actividad minera. Creo que lo que estamos haciendo desde los gobiernos provinciales es acompañar ese proceso de reconversión. Y considero que las medidas que anunció hoy el ministro Caputo son buenas.

P: ¿Catamarca va a bajar el impuesto de Sellos, como propuso Caputo?

R.J.: Nosotros prácticamente ya no teníamos impuesto de Sellos, pero, como el ministro está dispuesto a ayudar, vamos a avanzar para eliminarlo completamente. Vamos a ver cómo se trabaja en el convenio que nos propone el Gobierno nacional.

P: Caputo también había planteado que las provincias deberían reducir Ingresos Brutos, por ejemplo, para determinadas obras o actividades. ¿Están avanzando en ese sentido?

R.J.: Nosotros tenemos cinco, seis o siete leyes especiales por las cuales determinadas actividades no pagan Ingresos Brutos. Por ejemplo, el clúster olivícola y buena parte de la industria. Estamos trabajando con el CFI, con Ignacio Lamothe, con el Gobierno nacional y con el equipo de la provincia para reformar el sistema. ¿Cuál es el problema? Que las empresas que consiguen los certificados para no pagar son las más preparadas. En el medio quedan empresas que no tienen esa estructura y no consiguen la exención. Lo que queremos es que no tengan que pedir una excepción en cada caso, sino que los beneficios se apliquen de manera más automática a las actividades alcanzadas.

Raúl Jalil y Rolando Figueroa. Ambos participaron de un panel de gobernadores, donde se mencionó la necesidad de rever la coparticipación. Mariano Fuchila

"El RIGI ha acelerado el nivel de inversión"

P: Sobre el RIGI hay distintas posiciones. Algunos sostienen que acelera inversiones, mientras otros consideran que implica resignar recaudación por proyectos que ya estaban avanzados. ¿Cuál es su mirada?

R.J.: Lo que ha producido el RIGI es acelerar la inversión, y eso es muy bueno. Los inversores ya miraban a provincias como San Juan y Catamarca. Nosotros les dábamos seguridad política porque, para Catamarca, la minería es muy importante. Tenemos casi 7.000 empleados entre directos e indirectos y es probable que el año que viene lleguemos a 10.000. La minería tiene cuatro etapas: exploración, construcción, explotación y cierre. Durante la construcción es cuando más trabajadores se contratan. Para nosotros, el RIGI ha acelerado el nivel de inversión. Estamos viendo cómo evoluciona y creo que, como dijo el ministro, en algún momento podría convertirse en algo permanente.

P: ¿Cómo derrama ese crecimiento minero sobre el resto de la economía de Catamarca?

R.J.: Derrama mucho. Lo veo en la recaudación provincial. Nosotros estamos manteniendo prácticamente los niveles del año pasado, incluso con algunas bajas de impuestos. Hay varios procesos. Primero, el empleo directo. Después, el empleo indirecto. También está el consumo que generan esos trabajadores en la economía provincial. A eso se suman los proveedores directos, que también generan actividad y consumo. Y, por último, están los fideicomisos mineros, que permiten realizar obras vinculadas con la actividad en distintas localidades.

P: ¿Está creciendo la recaudación en Catamarca? Porque a nivel nacional hay una caída, particularmente en los impuestos ligados al consumo.

R.J.: Nosotros estamos prácticamente igual. El mes pasado crecimos un 10% real y ahora estamos en niveles similares a los del año pasado. Creo que hay que seguir bajando algunos impuestos que son distorsivos.

P: ¿Qué falta para desarrollar más la minería en Catamarca?

R.J.: Ya tenemos una política minera muy importante. Estuve en París, donde firmamos acuerdos, y también hubo reuniones con directivos de Rio Tinto. Hoy están prácticamente todas las empresas importantes del mundo vinculadas con el sector minero. Hay que seguir avanzando, fortalecer la minería y continuar con la exploración. Creo que tenemos que sostener este camino.

P: ¿Cómo fue el viaje a París? ¿Cómo es la relación de Catamarca con el Gobierno nacional?

R.J.: Tengo una buena relación. Nosotros apoyamos muchas políticas que benefician a la actividad minera y al desarrollo del litio. También acompañamos las iniciativas vinculadas con la legislación sobre glaciares. Hay un contexto mundial muy complejo, una nueva era geopolítica. Hoy, por ejemplo, se habló de cómo van a interactuar la inteligencia artificial y la robótica. Yo mismo, cada vez que termino una reunión de un ministerio, interactúo con la inteligencia artificial para analizar los resultados de esa reunión. Es algo que vino para quedarse. Como todos los cambios que atravesó la humanidad, hay que acomodarse.

Raúl Jalil pasó por el stand de Ámbito en la conferencia anual de la UIA. Mariano Fuchila

"En cuanto a las PASO, las internas tienen que volver a los partidos"

P: Otro tema que se mencionó en la conferencia fue la coparticipación. Hay reclamos de distintas provincias. ¿Cómo está esa discusión?

R.J.: La ley de coparticipación se hizo hace muchos años. La reforma de la Constitución estableció que debía modificarse mediante una ley convenio. Esa ley tiene la particularidad de que requiere el acuerdo de todas las provincias. Creo que es una discusión que se va a dar con el tiempo. Pero también creo que cuanto más crezca la minería y cuanto más crezca el petróleo, va a ser más fácil para algunas provincias discutir un nuevo esquema de coparticipación.

P: En el Congreso se van a discutir dos proyectos importantes: el Presupuesto y la reforma política. ¿Está de acuerdo con el Presupuesto y apoyaría una nueva suspensión de las PASO?

R.J.: Primero, creo que el Presupuesto es la ley más importante. Es una ley que el Gobierno tiene que tener porque nos sirve a todos los que somos parte del Estado. En definitiva, el Estado es uno solo, con funciones distintas. Creo que cada provincia puede plantear alguna negociación con el Gobierno por alguna obra, en un contexto muy complejo. En cuanto a las PASO, siempre dije, desde hace más de diez años, que las internas tienen que volver a los partidos políticos. La discusión tiene que darse en los partidos. Hay que fortalecerlos porque es donde se forman los dirigentes. Pero también tiene que haber un acuerdo entre muchos gobernadores que pensamos igual. Creo que esa discusión tendría que estar en la agenda del peronismo. El peronismo tiene que acompañar una agenda que favorezca, sobre todo, al interior.

P: ¿Cómo ve la situación del peronismo y qué debería hacer el partido de cara a 2027?

R.J.: Yo personalmente creo que ahora hay que dedicarse a la gestión. Eso es lo que he hablado con todos. Después de marzo vamos a comenzar a hablar de política. Hoy hay que dedicarse a gestionar. El mundo está cambiando. Estamos en una nueva era, con la inteligencia artificial, la robótica y transformaciones que obligan a adaptarse. Creo que todavía hay que dedicarse a gestionar y mantener el equilibrio en un contexto muy complejo.

P: Catamarca mantiene las elecciones provinciales unificadas con las nacionales, mientras otros gobernadores optan por desdoblar. ¿Por qué tomó esa decisión?

R.J.: Lucía Corpacci siempre unificó las elecciones y yo también busqué hacerlo. La gente vota cosas distintas, es mucho más pragmática de lo que pensamos. Más allá de las modificaciones en los sistemas electorales, la gente ha aprendido a votar en los últimos años. En la última elección trabajamos muy bien con el Juzgado Federal y con el Poder Ejecutivo nacional. No tuvimos ninguna denuncia. La gente iba al biombo, votaba los cargos nacionales y después votaba los cargos provinciales. Fue rápido, funcionó muy bien y no hubo ninguna denuncia.

P: ¿Va a ser candidato en 2027? ¿Está trabajando para que su proyecto político continúe dentro del peronismo?

R.J.: Estoy trabajando para que nuestro proyecto político siga gobernando, porque Catamarca cambió y eso se ve. Candidato a cargos provinciales no voy a ser, ya lo dije. Ahora, todavía no sé. En abril o mayo voy a pensar qué es lo que voy a hacer. Obviamente, dentro del peronismo. Lo que pasa es que el peronismo también tiene que cambiar la agenda. El mundo está cambiando. Hoy se habló sobre la volatilidad. En este mundo, con una volatilidad tan grande, la política, que siempre va detrás de los sucesos, tiene que tener una agenda más proactiva, más vinculada con lo que está ocurriendo en esta nueva era geopolítica mundial. Yo estuve en Australia después de París y hay una demanda muy importante de cobre. Están llegando muchas empresas. Hay que mirar esos cambios, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un contexto de restricciones presupuestarias nacionales y provinciales muy complejo.

P: ¿Le preocupa la interna del peronismo?

R.J.: No, porque estoy dedicado a la gestión. Vamos a empezar a ver qué hacer en marzo o abril del año que viene. Eso también se lo pedí a todos.