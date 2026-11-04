Pozo inédito: Loto Plus reparte u$s1.500.000 el 7 de noviembre

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires anunció un sorteo especial con un premio histórico que se entregará mediante la modalidad Sale o Sale. El pozo estará libre de impuestos y podrá repartirse entre uno o varios ganadores.

El Loto Plus realizará el próximo sábado 7 de noviembre , a las 22:00 , un sorteo especial que pondrá en juego un premio garantizado de u$s1.500.000 , libre de impuestos y deducciones . La iniciativa fue anunciada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y tendrá una particularidad: el monto se entregará obligatoriamente mediante la modalidad Sale o Sale , independientemente de los números que resulten sorteados.

Se trata de una convocatoria inédita para el juego, ya que será la primera vez que esta modalidad cuente con un pozo asegurado de un millón y medio de dólares . El premio podrá quedar en manos de un único apostador o distribuirse entre varios participantes, según los resultados.

Desde LOTBA destacaron que la iniciativa se enmarca en un año de importantes premios para el Loto Plus, que durante 2026 entregó más de $30.000 millones a sus participantes.

Además del sorteo especial, el juego mantiene sus ediciones habituales de los miércoles y sábados, con un pozo acumulado que supera los $29.000 millones entre sus distintas modalidades.

Los interesados en participar del Gran Sorteo Especial de Loto Plus deberán realizar una apuesta antes del cierre de la recepción de jugadas, previsto para el sábado 7 de noviembre a las 22:00 .

Para completar el ticket, los participantes tendrán que seleccionar seis números entre el 00 y el 45, además de un número Plus del 0 al 9, siguiendo el mecanismo tradicional del juego.

El costo de cada apuesta será de $5.000, y el ticket permitirá participar de las cuatro modalidades habituales del Loto Plus, cada una con sus respectivos premios.

Las apuestas podrán realizarse a través de dos canales habilitados:

Agencias oficiales de lotería: los jugadores podrán acercarse a los puntos de venta autorizados en el país.

Plataforma digital de LOTBA: quienes se encuentren en la Ciudad de Buenos Aires podrán participar mediante el sitio oficia.

La convocatoria estará destinada a personas que cumplan con los requisitos legales para participar de juegos de azar.

Cómo funciona la modalidad Sale o Sale y cómo se pagará el premio

La principal característica del sorteo será la modalidad Sale o Sale, que garantiza la adjudicación del pozo anunciado. A diferencia de los sorteos tradicionales, en los que los premios mayores pueden quedar vacantes y acumularse para futuras ediciones, este mecanismo asegura que el dinero sea distribuido entre los apostadores que resulten ganadores conforme a las reglas de la modalidad. P

or ese motivo, los u$s1.500.000 se entregarán obligatoriamente, aunque la cantidad de beneficiarios dependerá del resultado del sorteo. Según explicó la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, el premio estará libre de impuestos y deducciones, por lo que no se aplicarán descuentos sobre el monto anunciado. Sin embargo, los ganadores no recibirán el dinero directamente en moneda estadounidense.

El pago se efectuará en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio oficial vigente al cierre de la jornada del viernes 6 de noviembre, un día antes del sorteo. De esta manera, el equivalente en moneda nacional quedará determinado por la cotización oficial establecida para esa fecha.

Loto Plus superó los $30.000 millones en premios durante 2026

El sorteo especial se realizará en un contexto de importantes pozos acumulados para el Loto Plus, uno de los juegos administrados por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos difundidos por LOTBA, durante 2026 el juego entregó más de $30.000 millones en premios. En paralelo, las modalidades habituales mantienen un pozo acumulado superior a los $29.000 millones, señalado por la entidad como el más elevado del país.

El Loto Plus realiza sorteos ordinarios todos los miércoles y sábados, y cada apuesta participa de cuatro modalidades con sus respectivos pozos. El próximo 7 de noviembre, esa dinámica incorporará el premio extraordinario de u$s1,5 millones, que será adjudicado mediante Sale o Sale.

La transmisión está prevista para las 22:00, momento en el que se conocerán los números ganadores y se determinará quiénes recibirán el premio millonario. Así, el Gran Sorteo Especial de Loto Plus ofrecerá una oportunidad extraordinaria dentro del calendario de juegos de azar de 2026, con un pozo garantizado que se distribuirá entre uno o varios apostadores.