Día del Locutor: ¿por qué se celebra el 3 de julio?

Hoy 3 de julio quiero homenajearlos en su día ya que son quienes nos acompañan con su voz a lo largo de la vida. Tuve un hermoso encuentro a través de una videollamada con Graciela Enriquez @enriquezgraciela , reconocida Locutora Nacional de la ciudad de Rosario. Quien me contó su experiencia, anécdotas y lo magnífico de esta gran carrera que se puede estudiar gratuitamente en muchas provincias de la República Argentina. Gracias por estar, siempre, en cada rincón, en cada hogar del país. #FelizdDíaDelLocutor #DíaDelLocutorNacional #ArgentinaUnida