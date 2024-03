Después de lo que significó la muerte del playero en Rosario , los trabajadores llevan adelante este lunes medidas de fuerza en protesta contra la inseguridad y la violencia del narcotráfico . En la jornada no habrá clases , como así tampoco servicio de transporte de colectivos y taxis . También se suman protestas con la suspensión de abastecimiento de combustible en estaciones de servicio y la recolección de residuos por la mañana de hoy.

El gremio Amsafé Rosario emitió un comunicado este domingo por la tarde donde anunció un “cese total de actividades sin asistencia a las escuelas para este lunes 11”, ante “la escalada de violencia criminal”.

PARO DOCENTE.jpg Sin clases en Rosario. Agencia Noticias Argentinas

“La situación en Rosario es realmente gravísima. Cuatro trabajadores asesinados en pocos días son la expresión brutal de grupos narco criminales que parecen actuar sin que el Estado pueda ponerle límites”, expresaron los maestros, que además manifestaron su solidaridad “con las familias y compañeros de las víctimas”.

El texto agrega que se rechaza “las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación”, ya que, sostiene Amsafé Rosario, “desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente”.

Por su parte, en los colegios privados de Rosario no había una posición conjunta pero sí un reclamo del gremio Sadop de docentes particulares a los responsables de cada escuela para que no abran sus puertas este lunes "si no pueden garantizar seguridad" para su comunidad educativa.

La consternación alcanzaba otros niveles educativos y muchos jardines de infantes y guarderías de la ciudad ya comunicaron a los padres que, al menos por este lunes, no tendrán actividad como medida preventiva que en este caso depende de cada establecimiento.

Paro de colectivos y taxis en Rosario

Rosario continuará sin colectivos este lunes, luego de confirmarse la muerte del chofer baleado el jueves último. A la medida se suman los taxis.

La suspensión de los servicios urbano e interurbano continuarán hoy, por quinto día consecutivo, según estableció la UTA Rosario a través de un mensaje difundido desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), como reacción tras el ataque al conductor de la línea K, que falleció este domingo al mediodía en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Paro colectivos Rosario Paro de colectivos en Rosario. Alan Monzón/Rosario3

La medida de fuerza de colectiveros comenzó poco después del hecho el jueves pasado al atardecer, en el cual un falso pasajero hizo señas desde la parada y sin mediar palabras atacó a balazos al colectivero en plena tarde, en calle Mendoza y Méjico.

En tanto, taxistas dieron a conocer poco después que cesarán la prestación de servicio nocturno, entre las 22 de este domingo y las 6 de la mañana del lunes.

Paro de estaciones de servicio: sin combustible en Rosario

Mediante un comunicado elaborado por la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) y el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA), las autoridades detallaron que "hasta que encontremos respuestas a las medidas de seguridad que necesitamos para el sector".

Las estaciones de servicios decidieron en forma conjunta entre estacioneros y sindicatos realizar una jornada de duelo acompañando a la familia de trabajador asesinado este sábado en Mendoza y Circunvalación. La medida de fuerza es de 22 a 06 por tiempo indeterminado. Solo atenderán a ambulancias y patrulleros policiales.

comunicado-cierre-estaciones-servicio-rosario-10-marzo-2024.webp El comunicado de las cámaras

Veinte sospechosos fueron detenidos

Un playero fue asesinado en las últimas horas de tres balazos por sicarios que entraron a la ofician de la estación de servicio en Rosario.

Este caso se suma a los homicidios de dos taxistas y el ataque a un colectivero que continuaba muy grave, en crímenes vinculados al narcotráfico.

La Justicia investiga los casos y entiende que los crímenes no tienen a las víctimas como personas vinculadas al crimen organizado, sino que fueron asesinadas en forma casual con el fin de dar un mensaje mafioso al gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro.

De hecho, luego de varios allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, las autoridades confirmaron que unos 20 sospechosos fueron arrestados, al igual que un menor de edad por los dos homicidios y por el ataque al colectivero.