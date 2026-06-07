Velatorio del Indio Solari: dónde es y cómo llegar al Polideportivo José Gatica en Parque Domínico, el lugar donde despedirán al legendario cantante

Los fanáticos despedirán a la leyenda de la música popular en Villa Domínico. El predio elegido cubre una superficie de 10 hectáreas, con un gran operativo de seguridad.

Dentro del Parque Domínico se encuentra el microestadio Gatica, donde se espera que este ubicado el féretro del músico.

El último adiós de Carlos Alberto Indio Solari ya tiene sede confirmada. Este domingo, desde las 11, miles de fanáticos podrán acercarse al microestadio José María Gatica , ubicado dentro del Parque Domínico, en Avellaneda, para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El espacio elegido forma parte del Parque Los Derechos del Trabajador, un predio de unas 10 hectáreas situado sobre avenida Mitre, en Villa Domínico . Allí funciona una amplia infraestructura deportiva y recreativa que será utilizada para recibir a la multitud que se espera durante toda la jornada.

El predio se encuentra en Villa Dominico , una de las localidades del partido de Avellaneda, al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Quienes viajen en auto o moto podrán acceder fácilmente a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata y distintos accesos desde la Ciudad de Buenos Aires.

Algunas de las líneas de colectivo que circulan por las inmediaciones y que permiten llegar al lugar son 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570 . Las mismas conectan Avellaneda con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Otra alternativa es utilizar el ferrocarril Roca y bajar en la estación Villa Dominico, desde donde se puede llegar al predio a pie.

polideportivo gatica avellaneda El polideportivo de Villa Dominico es el lugar elegido para despedir al Indio Solari. Municipalidad de Avellaneda

Peajes libres y operativo en el Tren Roca

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que el operativo fue diseñado para sostener un flujo permanente de personas durante toda la jornada. Según explicó, la ceremonia se mantendrá “en continuo” y no se prevé un cierre durante la noche.

Además, confirmó que no se cobrará peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata con motivo de la movilización hacia Avellaneda. Para quienes viajen en transporte público, también se dispuso un operativo especial desde la estación Villa Domínico del Tren Roca hasta el predio donde se realizará el velatorio.

Bianco destacó que el Parque Domínico fue elegido por sus dimensiones, sus accesos y la posibilidad de organizar una circulación ordenada. El predio cuenta con espacios amplios y se encuentra sobre una avenida de gran capacidad, lo que permitirá distribuir el ingreso y la salida de los asistentes.

El mensaje de la familia del Indio Solari para el velatorio

El círculo cercano de Solari confirmó el predio y el horario en su cuenta de Instagram: "La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

Además, informaron que "su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".



"Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró. Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", cerró el texto.

comunicado familia indio "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", sostuvo el comunicado. @indiosolarioficial

Cómo es el Parque Domínico

El féretro será instalado en el microestadio José María Gatica, un recinto habitualmente destinado a actividades deportivas y culturales, ubicado en el sector sur del parque. En paralelo, las autoridades preparan distintos sectores del predio para contener la masiva concurrencia de seguidores que llegarán desde distintos puntos del país.

Además de sus espacios verdes, la zona también cuenta con áreas de descanso equipadas con mesas y sillas, juegos infantiles, una tradicional calesita, canchas de fútbol, básquet y patinaje, una pista de atletismo y dos piletas olímpicas.

parque dominico indio Cuenta regresiva: comenzaron los operativos en los alrededores de Parque Domínico.

El actual Parque Los Derechos del Trabajador fue inaugurado el 18 de noviembre de 1949 sobre los terrenos que pertenecieron a la Quinta de Doña Carlota Domínico. Tras el golpe de Estado de 1955 pasó a llamarse Presidente Sarmiento, aunque recuperó su denominación original en 1991.

El predio también es conocido por albergar cada domingo la tradicional Feria de los Pajaritos, uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la zona. Con el paso de los años se convirtió en un mercado informal donde, según recuerdan los habitués, llegó a comercializarse prácticamente de todo.

parque dominico El ingreso será sobre la avenida Mitre. @indiosolarioficial

Mientras tanto, la vigilia ricotera ya comenzó. Este sábado, desde las 14, se realizará un banderazo en el Obelisco y muchos de los asistentes planean trasladarse luego a Villa Domínico para esperar el inicio de la despedida que marcará uno de los homenajes más convocantes de la historia reciente del rock argentino.

Comienzan los preparativos para la masiva despedida del Indio Solari

Luego de la confirmación del lugar del velorio, rápidamente comenzaron a circular imágenes de vecinos de la zona que capturaron los primeros preparativos en la zona. Desde este sábado ya se observaban camiones con vallas, personal de logística y una fuerte presencia policial destinada a coordinar la circulación y garantizar la seguridad durante el homenaje.

velatorio indio avellaneda Por el momento, informaron la participación de más de 1500 agentes de seguridad.

Se esperan que el operativo cuente con 1.500 agentes, de los cuales al menos la mitad ya se encontraba desplegada en el lugar durante las tareas previas. La expectativa es alta luego de la multitudinaria concentración espontánea que se registró el viernes en Plaza de Mayo y múltiples plazas en todo el país.