Momento insólito en el GP Mónaco: Pierre Gasly de Alpine celebró el tercer puesto, pero una sanción lo dejó fuera del podio + Agregar ámbito en









El francés protagonizó una de las mejores actuaciones del día, aunque una polémica penalización le arrebató el que habría sido uno de los podios más importantes de su carrera.

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 dejó una de las escenas más curiosas de la temporada. Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, cruzó la meta convencido de que había conseguido un valioso tercer puesto para Alpine y celebró durante toda la vuelta de desaceleración, sin saber que una sanción ya lo había dejado fuera del podio.

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El piloto francés había protagonizado una de las actuaciones más destacadas de la jornada. Tras largar desde la novena posición, escaló puestos en una carrera marcada por accidentes, abandonos y una bandera roja, hasta terminar tercero en pista detrás del ganador Andrea Kimi Antonelli y de Lewis Hamilton.

Gasly y Colapinto Gasly, el compañero de Colapinto en Alpine. Imagen: AlpineF1Team/Instagram

El momento de la desilusión de Pierre Gasly de Alpine en el GP de Mónaco de Fórmula 1 Sin embargo, los comisarios deportivos le aplicaron dos penalizaciones de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Según la FIA, Gasly superó por márgenes mínimos la velocidad permitida en sus ingresos a boxes, una decisión que terminó relegándolo en la clasificación final.

La frustración fue inmediata. Tras conocer la sanción, Gasly aseguró que se sintió "despojado" de un podio por el que había trabajado durante toda la carrera y sostuvo que activó correctamente el limitador de velocidad en ambas detenciones. El francés insistió en que no cometió ninguna infracción y cuestionó el criterio utilizado para aplicar los castigos.

video pierre gasly gp monaco 2026 El episodio generó aún más controversia porque varios pilotos recibieron sanciones similares durante la prueba. Entre ellos estuvieron George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri e incluso el argentino Franco Colapinto, lo que alimentó las dudas sobre un posible problema de medición o de interpretación de los controles de velocidad en boxes. Ante la polémica, Alpine decidió presentar un pedido formal de revisión ante la FIA. La escudería considera que existen elementos para reconsiderar las penalizaciones y buscará recuperar el resultado obtenido en pista por Gasly. El proceso, sin embargo, suele tener un umbral de éxito muy alto y requiere aportar pruebas nuevas que no hayan sido evaluadas originalmente por los comisarios.