Alerta meteorológica por tormentas y lluvias: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima + Agregar ámbito en









El cierre del fin de semana estará marcado por malas condiciones del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Además hay alerta amarilla en varias zonas del país por precipitaciones.

Fin de semana con mal clima: alerta por tormentas y precipitaciones en el centro y norte del país. Mariano Fuchila

El mal tiempo volverá a ser protagonista este domingo en buena parte de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y lluvias para distintas regiones del país, donde se esperan precipitaciones intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunos casos, caída de granizo.

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Las advertencias alcanzan a sectores de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero, provincias que podrían registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el organismo, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores.

Clima: pronóstico del tiempo para el AMBA esta semana Para este domingo 7 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una marcada inestabilidad. La jornada tendrá cielo nublado, clima húmedo y las temperaturas rondarán entre los 13 grados de mínima y 16 de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La semana comenzará con lluvias fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que las marcas térmicas rondarán entre los 12ºC y 15ºC. Para el martes, el organismo oficial prevé una mejora en las condiciones del tiempo, sin lluvias y con temperaturas de entre 11°C y 15°C.

Para el miércoles y el jueves, se espera cielo mayormente nublado, y una máxima de 16ºC. Y recién para el viernes y el sábado pronostican jornadas parcialmente soleadas, aunque la térmica será baja con una mínima de 9°C y máxima de 17°C.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias persistentes para la Ciudad de Buenos Aires, parte de la provincia bonaerense, Entre Ríos y Mendoza. En estas zonas se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual. lluvias.jpeg Lluvias y tormentas para las próximas horas se esperan en el AMBA. Alerta por tormentas y lluvias en varias provincias El SMN advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos y granizo aislado. En San Luis, incluso, algunas ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora. En tanto, Mendoza permanecerá bajo condiciones de inestabilidad durante gran parte de la jornada, con lluvias, lloviznas y posibles bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad en rutas y caminos. Recomendaciones ante la alerta meteorológica Frente a este escenario, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que puedan resultar peligrosas. También aconsejan no circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. En el AMBA, las lluvias podrían extenderse hasta el inicio de la próxima semana, con un marcado descenso de temperatura tras el pasaje del frente de inestabilidad.

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