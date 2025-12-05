Salud aprobó un nuevo Programa Nacional de Formación en Salud Mental + Seguir en









La Resolución 3050/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, crea un programa destinado a capacitar al personal de salud mental, promover buenas prácticas y mejorar la calidad de la atención, sin generar gastos adicionales para el Ministerio.

El programa estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.

El Ministerio de Salud oficializó este viernes la creación del Programa Nacional de Formación en Salud Mental, una iniciativa destinada a transformar y fortalecer las prácticas en el sector, según la Resolución 3050/2025 publicada en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El programa estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria. La medida se enmarca en las competencias del organismo establecidas por la Ley de Ministerios y por los decretos 1058/2024 y 1138/2024, que asignan al área la responsabilidad de coordinar redes de atención y promover criterios unificados para el abordaje psiquiátrico.

Nuevo Programa Nacional de Formación en Salud Mental La decisión también se inscribe en los objetivos del Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, que plantea, entre otros puntos, desarrollar campañas de sensibilización para la población y garantizar la formación continua de los trabajadores del sector, con enfoque comunitario y perspectiva de derechos.

aviso_335629 La decisión sigue los objetivos planteados en el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027. Boletín Oficial De acuerdo con la resolución, el nuevo programa impulsará la capacitación en servicio, el desarrollo de herramientas de estandarización de procesos, la puesta en valor de buenas prácticas y la realización de investigaciones orientadas a mejorar la calidad de la atención en salud mental. El Ministerio aclaró que su implementación no implica erogación presupuestaria.

La Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental quedó facultada para dictar las normas operativas y recomendaciones necesarias para poner en marcha el programa. La resolución entra en vigencia desde su publicación.