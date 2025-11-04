El Gobierno nombró a Guido Giana como nuevo viceministro de Salud tras la salida de Cecilia Loccisano

El Gobierno oficializó el nombramiento del hombre cercano al asesor Santiago Caputo y al ministro Mario Lugones, en un contexto de cambios en el Gabinete.

El Ministerio de Salud oficializó la salida de Cecilia Loccisano y la designación de Guido Giana como nuevo viceministro, a través del Decreto 783/2025 publicado en el Boletín Oficial. Con su incorporación, la cartera sanitaria inicia una nueva etapa administrativa en sintonía con los recientes cambios dispuestos por el presidente Javier Milei tras los comicios legislativos.

La designación de Guido Giana se enmarca en una serie de reacomodamientos internos dentro del Gabinete nacional , luego de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y la llegada de Manuel Adorni como nuevo titular del área. Cercano a Santiago Caputo, el flamante funcionario asume un rol clave en la conducción del sistema de salud.

Ingeniero químico egresado del ITBA, Giana cuenta con especialización en administración hospitalaria y gestión pública, y combina experiencia tanto en el sector estatal como en el privado.

En los últimos años ocupó cargos ejecutivos en el Sanatorio Güemes, institución ligada al ministro Lugones, donde fue director de Operaciones, de Administración y de Finanzas, además de gerente de Nuevos Negocios en el laboratorio DroFAr, especializado en medicamentos especiales.

En el ámbito público, fue gerente Económico-Financiero del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri y también se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Económico porteño bajo la conducción de José Luis Giusti. Su trayectoria política incluye un paso como concejal en Presidente Perón y una candidatura a intendente por el PRO dentro de Juntos por el Cambio.

En su perfil profesional, Giana se define como un “profesional orientado a la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con vocación de servicio y foco en la gestión”, y sostiene que “la política es la única manera de mejorar estructuralmente la vida en sociedad”.

Su nombre también trascendió en 2020, cuando se atrincheró en su campo de Guernica para evitar una toma ilegal de sus tierras. En aquel episodio, denunció penalmente a los usurpadores y permaneció en el predio junto a 15 policías bonaerenses hasta que se concretó el desalojo.

“No quiero perder esta lucha. Me voy a quedar a defender mis tierras y pelear en la Justicia”, había declarado entonces.