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6 de mayo 2026 - 09:36

El Ministerio de Salud actualizó el listado de enfermedades de notificación obligatoria: cuáles se suman y los cambia

La medida redefine los eventos bajo vigilancia epidemiológica y aprueba un nuevo manual. Incluye más de 150 patologías y situaciones sanitarias que deberán ser reportadas.

El Ministerio de Salud renovó el listado de eventos que deben ser reportados en todo el país y actualizó los protocolos de control. Apunta a mejorar la detección temprana y la respuesta sanitaria.

El Ministerio de Salud renovó el listado de eventos que deben ser reportados en todo el país y actualizó los protocolos de control. Apunta a mejorar la detección temprana y la respuesta sanitaria.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, actualizó la nómina de eventos de notificación obligatoria en todo el país y aprobó un nuevo manual de vigilancia, mediante la Disposición 1/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La norma dispone la sustitución de los anexos vigentes desde 2022 e incorpora una actualización integral del sistema de vigilancia sanitaria. Según se indica, el objetivo es “contribuir con la seguridad sanitaria a través de la detección temprana de riesgos para la salud pública” y mejorar la respuesta ante eventos de impacto.

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El nuevo listado, que forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, incluye más de 150 eventos que deberán ser reportados de manera obligatoria en todo el territorio nacional.

Entre ellos figuran enfermedades transmisibles, patologías prevenibles por vacunas, infecciones respiratorias, intoxicaciones, lesiones y otros eventos sanitarios relevantes. En ese marco, aparecen casos como dengue, sarampión, tuberculosis, VIH, neumonía, bronquiolitis, hantavirosis y rabia, entre muchos otros.

También se incorporan situaciones de vigilancia ampliada como “intento de suicidio”, “lesiones por siniestros viales”, eventos asociados a temperaturas extremas y brotes de cualquier etiología, lo que refleja un enfoque más integral de la salud pública.

El listado contempla además enfermedades emergentes y reemergentes, como mpox (viruela símica), arbovirus y SARS-CoV-2, junto con la vigilancia de virus respiratorios y zoonosis.

La disposición establece que la actualización responde al “dinamismo del contexto epidemiológico” y a la necesidad de adaptar las herramientas de monitoreo a los cambios en los riesgos sanitarios y el conocimiento científico.

Asimismo, se aprobó un nuevo Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control, que fija criterios para la notificación, registro y seguimiento de los eventos, con participación de las 24 jurisdicciones y distintas áreas técnicas del Ministerio.

Por último, se aclaró que algunos eventos específicos, como cáncer e internaciones por motivos de salud mental, continuarán reportándose a través de sus sistemas propios, mientras que la enfermedad renal crónica deberá notificarse mediante el sistema SNVS 2.0.

La medida entra en vigencia con su publicación y apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a riesgos actuales y emergentes.

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