El Ministerio de Salud actualizó el listado de enfermedades de notificación obligatoria: cuáles se suman y los cambia

La medida redefine los eventos bajo vigilancia epidemiológica y aprueba un nuevo manual. Incluye más de 150 patologías y situaciones sanitarias que deberán ser reportadas.

El Ministerio de Salud renovó el listado de eventos que deben ser reportados en todo el país y actualizó los protocolos de control. Apunta a mejorar la detección temprana y la respuesta sanitaria.

El Ministerio de Salud , a través de la Dirección de Epidemiología , actualizó la nómina de eventos de notificación obligatoria en todo el país y aprobó un nuevo manual de vigilancia, mediante la Disposición 1/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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La norma dispone la sustitución de los anexos vigentes desde 2022 e incorpora una actualización integral del sistema de vigilancia sanitaria. Según se indica, el objetivo es “contribuir con la seguridad sanitaria a través de la detección temprana de riesgos para la salud pública” y mejorar la respuesta ante eventos de impacto.

El nuevo listado, que forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud , incluye más de 150 eventos que deberán ser reportados de manera obligatoria en todo el territorio nacional.

Entre ellos figuran enfermedades transmisibles, patologías prevenibles por vacunas, infecciones respiratorias, intoxicaciones, lesiones y otros eventos sanitarios relevantes. En ese marco, aparecen casos como dengue , sarampión , tuberculosis , VIH , neumonía , bronquiolitis , hantavirosis y rabia , entre muchos otros.

También se incorporan situaciones de vigilancia ampliada como “intento de suicidio” , “lesiones por siniestros viales” , eventos asociados a temperaturas extremas y brotes de cualquier etiología , lo que refleja un enfoque más integral de la salud pública.

El listado contempla además enfermedades emergentes y reemergentes, como mpox (viruela símica), arbovirus y SARS-CoV-2, junto con la vigilancia de virus respiratorios y zoonosis.

La disposición establece que la actualización responde al “dinamismo del contexto epidemiológico” y a la necesidad de adaptar las herramientas de monitoreo a los cambios en los riesgos sanitarios y el conocimiento científico.

Asimismo, se aprobó un nuevo Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control, que fija criterios para la notificación, registro y seguimiento de los eventos, con participación de las 24 jurisdicciones y distintas áreas técnicas del Ministerio.

Por último, se aclaró que algunos eventos específicos, como cáncer e internaciones por motivos de salud mental, continuarán reportándose a través de sus sistemas propios, mientras que la enfermedad renal crónica deberá notificarse mediante el sistema SNVS 2.0.

La medida entra en vigencia con su publicación y apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a riesgos actuales y emergentes.