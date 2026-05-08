El Gobierno oficializó un nuevo examen único para ingresar a residencias médicas

El Ministerio de Salud creó el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, que será obligatorio para acceder a residencias básicas, articuladas y postbásicas. La medida llega tras las denuncias de fraude detectadas en las evaluaciones de 2025.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para el ingreso a las residencias médicas y de otras disciplinas sanitarias en todo el país. A través del Decreto 555/2026 , publicado en el Boletín Oficial , el Ministerio de Salud dispuso la creación del Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI) , que pasará a ser la única instancia válida para acceder a los cargos de formación.

La decisión fue firmada por el ministro Mario Lugones y dejó sin efecto el régimen anterior, además de derogar la Resolución Secretarial 186/2019 y los convenios vigentes hasta ahora. La reforma se impulsó luego de que el Gobierno detectara casos de fraude académico en los exámenes de residencias 2025 .

La nueva normativa también creó el Comité de Adhesión al Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (CAEI) , organismo que tendrá a su cargo la coordinación general del sistema. Estará integrado por un presidente en representación de las instituciones nacionales y representantes de cada entidad formadora adherida, tanto pública como privada. Todos ejercerán sus funciones ad honorem.

El Ministerio de Salud creó el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud.

Entre sus responsabilidades, el CAEI deberá definir el cronograma anual, las sedes de examen, la bibliografía obligatoria y los mecanismos de validación y corrección de las pruebas. Además, coordinará la implementación del examen en hospitales, instituciones nacionales y organismos descentralizados.

La administración y el control de los convenios quedarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.

En paralelo, la Resolución 2012/2026 reglamentó el proceso de inscripción al denominado “Concurso Nación de Residencias de la Salud”. Allí se establecieron los requisitos para acceder a las residencias básicas y articuladas, además de las condiciones específicas para las postbásicas.

Quiénes pueden inscribirse y cómo será la formación

El reglamento determina que podrán inscribirse ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados. Los extranjeros deberán contar con DNI argentino o documentación migratoria que acredite residencia temporaria o permanente. El certificado de residencia precaria no habilitará el acceso a un cargo.

En cuanto a la formación académica, todos los postulantes deberán tener el título habilitante al momento de la inscripción. Los graduados en universidades extranjeras tendrán que presentar la convalidación emitida por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano o una reválida otorgada por una universidad argentina.

La preinscripción será obligatoria y deberá realizarse de manera online a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA). Luego, la documentación podrá entregarse de forma presencial, mediante un autorizado o por correo postal para quienes residan a más de 75 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

examen medicos residencias medicas ministerio de salud A los exámenes podrán inscribirse ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados. Archivo

Cómo será el examen

El examen consistirá en una prueba presencial -escrita o digital- de 100 preguntas de opción múltiple. Cada respuesta correcta otorgará un punto y habrá evaluaciones específicas según cada especialidad.

El puntaje final se calculará mediante la fórmula: (E×0.5)+P(E \times 0.5) + P(E×0.5)+P. En esa ecuación, “E” representa la nota del examen y “P” el promedio de la carrera, con un máximo de 10 puntos. Además, quienes hayan realizado sus estudios de grado en la Argentina recibirán un adicional de cinco puntos.

La normativa también estableció criterios de desempate. En primer lugar se tendrá en cuenta la mayor nota del examen. Si persiste la igualdad, se evaluará la antigüedad del título y, en última instancia, definirá el Ministerio de Salud.

El cronograma oficial para el Concurso Nación 2026 ya fue publicado. La inscripción online en el SIISA se realizará entre el 6 y el 17 de abril, mientras que los exámenes de residencias postbásicas y básicas se tomarán el 30 de junio y el examen de Medicina será el 7 de julio. El ingreso a las residencias está previsto para el 1 de septiembre.