El SAME se moderniza para atender emergencias con telemedicina

Esta iniciativa, enmarcada en un acuerdo de cooperación a largo plazo entre SAME y Microsoft, se inicia en un contexto en el que el servicio recibió un incremento de demanda. Antes de la irrupción de la Covid-19, el SAME realizaba entre 800 y 1.200 auxilios por día en toda la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la actualidad los auxilios superaron los 1.500 diarios, a la par que se reciben cerca de 20.000 llamadas por día, muchas asociadas a la pandemia de coronavirus.

SAME.mp4

Según indicaron desde el SAME, la incorporación de tecnología es muy importante debido a que, facilita el trabajo en la central operativa y el diseño de sistemas que permitan mejorar el flujo de datos para tomar decisiones en tiempo real y llegar más rápido en la emergencia. Por ese motivo, durante una videoconferencia en la que se anunciaba el acuerdo que durará tres años, Fernando López Iervasi, gerente general de Microsoft Argentina, aseguró: “ Hoy somos los socorristas digitales para asistir con tecnología a los servicios de salud”.

En concreto, EXO acercó dos equipos de telemedicina que se conectan a través de Microsoft Azure. De nombre Centro de Diagnóstico Móvil (CDM), esta tecnología desarrollada junto con la Universidad Nacional de Rosario que tiene el tamaño de una notebook y permite hacer cuatro estudios: electrocardiogramas de 12 derivaciones, medir la presión arterial, oximetrías y medir la temperatura en sangre.

Estos equipos de telemedicina permiten que cualquier agente de salud (enfermeros o paramédicos) puedan realizar estudios sin necesidad que los especialistas estén físicamente en el mismo lugar que los pacientes. Una vez que se concretan las evaluaciones, se pueden transmitir en tiempo real, hacer una videoconferencia en vivo entre médico y paciente o, en caso de que no haya conexión, se graban en el equipo que, una vez que tenga conexión se conectará con Microsoft Azure, lo que habilitará al especialista a acceder a los estudios desde cualquier dispositivo.

Luis Szychowski, presidente de EXO, explicó que con los CDM resaltó que “a la par que se visualiza el estudio se puede hacer una videoconferencia, por lo que no solo hay un intercambio de datos sino de diálogo”.

También fueron donadas notebooks con tecnología Microsoft 365, que permite a todo el personal de salud estar conectado y trabajar de forma colaborativa en cualquier dispositivo.

Con estas tecnologías se apunta a la inclusión médica en los lugares donde no hay un especialista de forma física, por lo que en un futuro no solo el SAME podría verse beneficiado, sino otros centros de salud con menos recursos. De hecho, el doctor Federico Villagrán, director de operaciones del SAME explicó que “los CDM ayudarían a complejizar centros de baja complejidad que no cuentan con médicos especialistas y, de ser necesario, pautar por telemedicina el traslado a otro centro”.

Acuerdo con el SAME

“La tecnología nos permite potenciar el trabajo de todos los recursos humanos entrenados que tenemos en el SAME. Estas herramientas son muy importantes para los registros, las estadísticas, para mejorar los tiempos de respuesta y los tratamientos. Nos permite monitorear a los pacientes desde las ambulancias o helicópteros y retransmitir a nuestra central y esto es fundamental para mejorar la atención a los ciudadanos”, indicó el doctor Alberto Crescenti, director del SAME.

Por su parte, Villagrán agregó: “El beneficio de incorporar equipos de telemedicina en las unidades es que, según las situaciones, nosotros podemos sumar cualquier tipo de especialista en forma online y de esa forma también destinarlo al lugar más apropiado para poder solucionar su patología”.

Cabe recordar que el acuerdo se da en el marco de los desafíos surgidos por la Covid-19 y los que vendrán en el escenario post- pandemia. Entre sus acciones incluye: programas de colaboración en contextos de emergencia; capacitaciones y asesoramiento sobre uso y manejo y protección de datos, ciberseguridad y herramientas de colaboración y acceso a redes de socios de Microsoft para establecer iniciativas conjuntas.

same 2 central_1200.jpg Además de los equipos de telemedicina se donaron notebooks con Microsoft 365. SAME /Microsoft

“Hoy, más que nunca, la tecnología es la gran habilitadora que nos ayuda a conectarnos, mejorar la atención, los flujos de trabajo y optimizar las interacciones. Cuando nos acercamos al SAME conversamos con ellos sobre su trabajo, su rutina, cómo cambió todo eso debido a la pandemia y nos pusimos a pensar cómo nuestra tecnología podría facilitar la tarea del equipo médico que todos los días se ocupa de cuidar nuestra salud”, indicó López Iervasi.

“El acuerdo que hoy anunciamos es el primer paso de una alianza a largo plazo para avanzar en la transformación digital del SAME; pensando en mejorar con innovación la atención de los ciudadanos”, cerró.