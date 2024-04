San Isidro: encontraron más de 1.000 plantas de marihuana en una casa de una empresa ilegal

La empresa Superfly Cannabis Medicinal funcionaba en una zona residencial de Martínez, al apuntar que "no contaban con habilitación municipal". Desde la organización denunciaron irregularidades en el operativo.

Personal de Seguridad, Inspección General y Espacio Público municipal fue el encargo del decomiso de miles de plantas que se encontraban en el lugar, ubicado en Pirovano, entre Gutiérrez y Estrada. Desde e Municipio advirtieron que la siembra de cannabis de diferentes especies contenía con alta concentración de THC.

san isidro marihuana 2.jpg

Además, denunciaron que la ONG operaba sin permiso ni habilitación municipal en una zona residencial y avanzaron con el decomiso a partir de reiteradas denuncias de los vecinos. El Municipio informó que debían suspender el cultivo.

En tanto, el operativo se realizó por disposición del Juzgado de Faltas N°1 de San Isidro a cargo del juez Andrés Rolón. Al respecto, el intendente Ramón Lanús, destacó: "Este procedimiento fue posible gracias al esfuerzo de varias dependencias del Gobierno municipal por orden de la Justicia de Faltas".

"Desde el municipio, vamos a ser implacables con todos aquellos que no cumplan la ley. El compromiso que asumimos de trabajar junto a las autoridades judiciales y demás fuerzas nos permite llevarles tranquilidad y seguridad a los sanisidrenses", concluyó el jefe comunal.

No obstante, desde la ONG Superfly Cannabis Medicinal, denunciaron una serie de irregularidades desde el Gobierno local a la hora de llevar a cabo el operativo. El abogado de la organización, Juan Palomino, detalló a C5N: "Querían cerrar el lugar porque está en una zona residencial, dicen que no contaba con con habilitación, algo que por cierto no existe y al ser una ONG vinculada a la salud, ellos dicen que todas las actividades comerciales ya fines necesitan habilitación, y esto es una asociación civil sin fines de lucro".

Asimismo, explicó que el personal municipal "no presentó una orden de allanamiento, si no de decomiso y clausura, pero no podían entrar en el domicilio porque la orden del lo tiene que dictar un juez provincia y no de un juez de faltas" y aseveró: "No deberían haber entrado, pero lo dejamos pasar por susto. Destruyeron todo a su paso". Desde la ONG realizaron la denuncia al respecto.

"Superfly Cannabis Medicinal es una asociación civil sin fines de lucro reconocida por el Estado, por el Ministerio de Salud en el marco del registro nacional de cannabis, produciendo cannabis medicinal para pacientes, para que accedan a cannabis de calidad y seguro", sentenció. .