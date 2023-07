Se despertó ahogado y lo que le encontraron en su garganta no le permitió volver a dormir

Mientras dormía en la noche del 9 de julio, Chris Cowsley interrumpió obligadamente su descanso tras sentirse ahogado y no poder respirar.

Pensar en esa situación todavía es motivo de sueños espantosos para el hombre que, al ser consultado por la BBC, declaró: "Pensé que me iba a morir. Trataba de toser, de hacer todo tipo de cosas y no podía hacer nada. Mi respiración se volvía cada vez más restringida”.

CAMA CHRIS.webp

Y recordó: “La pobre chica al otro lado del llamado no sé cómo pudo entender lo que le decía, porque yo no paraba de tener arcadas y jadeaba en busca de un poco de aire”.

Ya en el lugar, los profesionales médicos lo conectaron a unas máquinas y entonces uno de los doctores que lo atendió le explicó la increíble e inexplicable causa de su atoramiento.

La araña le provocó lesiones

Una vez realizados los estudios correspondientes para constatar el estado de salud de la víctima, los médicos dieron cuenta que durante su recorrido por el interior del organismo del cartero, la araña le había picado la úvula, ese trozo que comúnmente se conoce como "la campanilla".

De inmediato, el hombre fue trasladado al Hospital Lister, en la ciudad de Stevenage, y en el centro de salud lograron inyectarle una solución salina y le aplicaron antibióticos y esteroides, según contó el protagonista a la BBC.

Ya recuperado, Chris Cowsley tomó todos los recaudos para no volver a pasar por semejante situación que casi le cuesta la vida: “Salí del hospital y compré todo tipo de repelentes de insectos y los puse por toda la casa. Ya no me va a volver a pasar”.