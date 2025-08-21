Si querés que te llegué tu compra de SHEIN, tenés que tener en cuenta estos nuevos requisitos de ARCA







El organismo fiscal aclaró la situación sobre las restricciones para compras internacionales en el exterior a través de plataformas digitales.

El organismo fiscal informó sobre las medidas para las compras online en el exterior. Mariano Fuchila

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) precisó los requisitos actuales para recibir compras internacionales. El organismo desmintió información falsa que circuló en redes sociales sobre supuestas restricciones para plataformas como SHEIN y Temu. Los usuarios pueden seguir realizando sus compras bajo las mismas condiciones vigentes, sin cambios en el sistema de envíos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) reveló que los argentinos gastaron más de 1.572 millones de dólares en ropa extranjera durante los primeros cinco meses de 2025. Este dato generó especulaciones sobre posibles modificaciones en los controles aduaneros. Sin embargo, ARCA aclaró que no se implementaron nuevas restricciones para las compras online.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Los requisitos de ARCA para que lleguen las compras de SHEIN Los envíos internacionales deben cumplir con cuatro condiciones básicas para ingresar al país sin inconvenientes. Cada paquete puede contener hasta tres unidades idénticas del mismo producto. Los artículos deben destinarse exclusivamente a uso personal, sin fines comerciales o de reventa.

El peso máximo permitido para cada envío es de 50 kilogramos. El valor total de la compra no debe superar los 3.000 dólares estadounidenses. Estos límites aplican tanto para compras en SHEIN como en cualquier otra plataforma internacional.

ARCA confirmó que el sistema de compras por courier mantiene las mismas pautas de siempre. Los usuarios no necesitan realizar trámites adicionales ni confirmar operaciones en la sección de Envíos Postales Internacionales del Correo Argentino, como se rumoreó falsamente en redes sociales.

¿A quiénes afecta la nueva medida? Las condiciones actuales de ARCA afectan a todos los consumidores que realicen compras en tiendas virtuales extranjeras. Los requisitos buscan regular el ingreso de mercaderías sin modificar el proceso existente. Quienes cumplan con los límites establecidos no enfrentarán problemas para recibir sus pedidos. El organismo aclaró que no se implementaron cambios en el sistema puerta a puerta. Los envíos continúan sin restricciones adicionales, siempre que respeten las normas vigentes. Los usuarios pueden verificar el estado de sus pedidos a través del sitio web del Correo Argentino o contactando directamente a la plataforma de compra. La medida no introduce nuevas barreras, sino que reafirma los parámetros existentes para el comercio internacional.

Temas ARCA