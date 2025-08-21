Bitcoin sigue a la baja y busca hacer piso en los u$s113.000







Al igual que el mercado tradicional, el sector cripto está pendiente de lo que ocurrirá a partir de este jueves en Estados Unidos, donde se desarrollará el simposio de Jackson Hole.

El mercado cripto se muestra levemente alcista, impulsado por las altcoins. Depositphotos

El Bitcoin parece hacer piso en torno a los u$s113.000 este miércoles, su nivel más bajo en dos semanas, de acuerdo a Binance. La presión sobre la principal criptomoneda del mundo se intensifica a la espera del simposio de Jackson Hole y de la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, prevista para el viernes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, la criptomoneda líder baja 0,6% a u$s113.176, mientras que Ethereum sube 1,8% a u$s4.276. A nivel general, el mercado cripto sube un 0,2%, según Coingecko.

El resto de las altcoins muestra una tendencia levemente al alza. La que más avanza es Chainlink (+4,7%), seguida de Solana (+1,6%) y Cardano (+1,6%).

Embed A la espera del discurso de Powell Los inversionistas están pendientes de lo que ocurrirá a partir de este jueves en Wyoming, Estados Unidos, donde se desarrollará el simposio de Jackson Hole. El encuentro que reúne a banqueros centrales, ministros de finanzas, economistas e inversionistas tendrá como gran protagonista a Powell, quien hablará el viernes.

Los mercados van a seguir de cerca sus palabras para ver si el titular de la Fed dará indicios sobre las próximas decisiones del organismo, que tendrá su próxima reunión en septiembre para definir la política monetaria de Estados Unidos.

Sin embargo, es probable que Powell opte por un discurso moderado, evitando adelantar recortes en las tasas de interés, una postura que resta confianza al mercado y fortalece la visión bajista. En cambio, si adelantara un recorte, el efecto sería alcista.

Temas Bitcoin

Criptomonedas

Ethereum