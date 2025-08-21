Gianni Infantino rompió el silencio y pidió sanciones para Independiente y Universidad de Chile tras el escándalo







El presidente de la FIFA rompió el silencio y posteó una historia en las redes sociales pidiendo "sanciones ejemplificadoras" tras la batalla campal entre hinchas argentinos y chilenos en Avellaneda.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un fuerte mensaje en las redes sociales manifestando su total repudio tras los graves incidentes en el estadio de Independiente.

"Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires", expresó Infantino.

Sin ningún tipo de duda, el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile quedó manchado como pocos sucesos en la historia moderna.

