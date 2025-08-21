Natalio Grinman respaldó la gestión del Gobierno y lanzó críticas a la política impositiva de los gobernadores Por Giuliana Iglesias







El titular de la Cámara de Comercio habló en el marco del Council of the Americas, en el que mostró su apoyo al camino realizado por el Gobierno y apuntó duro contra los legisladores.

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Natalio Grinman, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) realizó una defensa contundente al Gobierno nacional en el discurso de inauguración del Council of the Americas, uno de los eventos claves del año en el que se reúnen funcionarios del Gobierno nacional, gobernadores y empresarios.

En el inicio y tras el blindaje que obtuvo el Gobierno del veto presidencial que impedía un gasto extraordinario para las jubilaciones, resaltó que la Cámara "siempre tuvo la misma posición ideológica" y señaló que "nadie puede discutir que los trabajadores de la educación, de la salud, de las fuerzas de seguridad está mal. El tema es de dónde salen los fondos genuinos, sino vamos a jugar a los estancieros", exclamó con contundencia.

"Está bien que le exijamos al Gobierno nacional, pero también al provincial y a los intendentes. Ayer el Congreso en una larga sesión logró brindar el veto presidencial. Los legisladores son tan brillantes que pueden determinar por ley que todos tenemos que ser felices, eso no existe. Cuando este quid de problemas suceden en el Congreso es muy preocupante, no están pensando en la población que ellos dicen pensar, sino en sus intereses partidarios", señaló con dureza.

