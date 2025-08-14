Después de la recategorización del monotributo: cómo quedaron las escalas en agosto 2025







El organismo fiscal informó sobre los nuevos montos de la categorías vigentes desde el octavo mes del año.

Las nuevas escalas vigentes del monotributo de ARCA. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores de las escalas del monotributo para agosto de 2025. Esta modificación afecta a todos los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Los nuevos montos establecen los límites de facturación para cada categoría del sistema.

El proceso de recategorización resulta fundamental para mantener actualizada la situación fiscal de los monotributistas. Los contribuyentes deben verificar su categoría correspondiente según los ingresos declarados. La normativa vigente exige esta actualización periódica para garantizar el correcto encuadramiento en el régimen.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Qué pasa si no hice la recategorización del monotributo El incumplimiento de los plazos establecidos para la recategorización genera consecuencias económicas para los pequeños contribuyentes. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires advirtió sobre las sanciones aplicables. Los monotributistas que no realizaron el trámite en tiempo y forma enfrentan multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional.

Además de las multas, ARCA aplica liquidaciones de deuda retroactiva por las diferencias no abonadas en períodos anteriores. En casos de recategorización de oficio, los contribuyentes deben regularizar su situación para evitar intereses adicionales. El organismo fiscal realiza este ajuste automático cuando detecta inconsistencias en las declaraciones de ingresos o actividad económica.

ARCA: escalas vigentes del monotributo en agosto 2025 La tabla de ingresos que determina los límites de cada categoría ya fue presentada por ARCA y estos son los nuevos valores:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoria C: $18.473.166,15

Categoria D: $22.934.610,05

Categoria E: $26.977.793,60

Categoria F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoria I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K:$94.805.682,90

