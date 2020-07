Spotify sigue apostando a los podcasts: ahora podrán verse en video

“Te presentamos la primera versión de nuestra nueva presentación de video podcasts, con algunos programas seleccionados. Ahora los oyentes en todos los mercados tienen la posibilidad de escucharlos o verlos”, señaló la empresa en un comunicado.

Los primeros podcast en tener la versión de video son Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers y The Misfits Podcast. Además destacan H3 Podcast, The Morning Toast y Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay.

En una primera fase, esta función se habilitó sólo para podcasts de habla inglesa. Sin embargo, la empresa aseguró que rápidamente llegará a los están en español.

podcast video2 Así se ven los videos de los podcasts en Spotify. Captura celular

Para verlos en muy sencillo. Simplemente hay que entrar al podcast y darle “play” al episodio que queremos ver. Donde generalmente se muestra la imagen de portada se reproducirá el video.

Si el teléfono se bloquea o apaga, el podcast continuará reproduciéndose, como lo hace habitualmente.